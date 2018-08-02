20:39
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, 1 августа
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, 1 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Авиакатастрофа в Мексике: в сети появилось видео из салона пассажирского самолета

110 Читати новину українською
Появилось видео из салона пассажирского самолета, который разбился в Мексике
Появилось видео из салона пассажирского самолета, который разбился в Мексике / elbigdata.mx

В сети появилось видео, снятое на камеру мобильного телефона одним из пассажиров самолета, который 1 августа незадолго после взлета упал в поле в мексиканском штате Дуранго.

Соответствующее видео снял американский пастор Рамин Парса, передает RC.TV.

Читайте также: Обнародовали предварительную причину падения самолета с более 100 пассажирами в Мексике

Отметим, что сам Парса назвал авиакатастрофу, в которой никто не погиб, "божьим чудом".

На кадрах видео можно увидеть, что пассажиров авиасудна после падения самолета охватила паника.

Напомним, 1 августа в Мексике пассажирский самолет разбился сразу после взлета. Всего на борту судна находился 101 человек: 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Также, по словам местных чиновников, в лайнере были еще два несовершеннолетних, которые не были включены в список пассажиров. В итоге из людей предварительно никто не погиб, но три женщины находятся в критическом состоянии. Добавим, что самолет потерпел крушение в результате сильного шторма, а именно из-за мощного порыва ветра, который его ударил.

Теги: авиация Мексика Катастрофа
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
сегодня, 19:30 "Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
Юлія Ліпенцева
Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
сегодня, 19:00 Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
Дмитро Гнап
Путешествия по Украине: самые интересные места Закарпатья, которые поражают красотой
сегодня, 18:01 Путешествия по Украине: самые интересные места Закарпатья, которые поражают красотой
Уляна Корицька
Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
сегодня, 17:01 Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
Отставной подполковник
В Украине пройдет крупнейший технофест Восточной Европы Interpipe TechFest: почему стоит пойти
сегодня, 16:04 В Украине пройдет крупнейший технофест Восточной Европы Interpipe TechFest: почему стоит пойти
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Google готовится затмить презентацию iPhone 7
 26 сентября 2016 , 16:06
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук