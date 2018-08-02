Авиакатастрофа в Мексике: в сети появилось видео из салона пассажирского самолета
В сети появилось видео, снятое на камеру мобильного телефона одним из пассажиров самолета, который 1 августа незадолго после взлета упал в поле в мексиканском штате Дуранго.
Соответствующее видео снял американский пастор Рамин Парса, передает RC.TV.
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Отметим, что сам Парса назвал авиакатастрофу, в которой никто не погиб, "божьим чудом".
На кадрах видео можно увидеть, что пассажиров авиасудна после падения самолета охватила паника.
Напомним, 1 августа в Мексике пассажирский самолет разбился сразу после взлета. Всего на борту судна находился 101 человек: 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Также, по словам местных чиновников, в лайнере были еще два несовершеннолетних, которые не были включены в список пассажиров. В итоге из людей предварительно никто не погиб, но три женщины находятся в критическом состоянии. Добавим, что самолет потерпел крушение в результате сильного шторма, а именно из-за мощного порыва ветра, который его ударил.