Авіакатастрофа у Мексиці: в мережі з'явилось відео з салону пасажирського літака

У мережі з'явилось відео, зняте на камеру мобільного телефону одним із пасажирів літака, який 1 серпня незадовго після зльоту впав у полі в мексиканському штаті Дуранго.

Відповідне відео зняв американський пастор Рамін Парса, передає RC.TV.

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Зазначимо, що сам Парса назвав авіакатастрофу, в якій ніхто не загинув, "божим чудом".

На кадрах із відео можна побачити, що пасажирів авіасудна після падіння літака охопила паніка.

Vean vídeo que grabó Ramin Parsa estaba a bordo del vuelo que pretendía hacer la ruta entre Durango y la capital del país. Pero cayó a tierra poco después del despegue del Aeropuerto.pic.twitter.com/uSSZiVByFn — RCTV.net (@RCTVenlinea) 2 серпня 2018 р.

Нагадаємо, 1 серпня у Мексиці пасажирський літак розбився одразу після злету. Загалом на борту судна перебувала 101 людина: 97 пасажирів і 4 члени екіпажу. Також, за словами місцевих посадовців, в лайнері були ще два неповнолітніх, яких не було включено до списку пасажирів. У підсумку з людей попередньо ніхто не загинув, але три жінки перебувають у критичному стані.

Додамо, що літак зазнав аварії внаслідок сильного шторму, а саме через потужний порив вітру, який його вдарив.