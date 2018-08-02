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Авіакатастрофа у Мексиці: в мережі з'явилось відео з салону пасажирського літака

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З'явилось відео із салону пасажирського літака, який розбився у Мексиці
З'явилось відео із салону пасажирського літака, який розбився у Мексиці / elbigdata.mx

У мережі з'явилось відео, зняте на камеру мобільного телефону одним із пасажирів літака, який 1 серпня незадовго після зльоту впав у полі в мексиканському штаті Дуранго.

Відповідне відео зняв американський пастор Рамін Парса, передає RC.TV.

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Зазначимо, що сам Парса назвав авіакатастрофу, в якій ніхто не загинув, "божим чудом".

На кадрах із відео можна побачити, що пасажирів авіасудна після падіння літака охопила паніка.

Нагадаємо, 1 серпня у Мексиці пасажирський літак розбився одразу після злету. Загалом на борту судна перебувала 101 людина: 97 пасажирів і 4 члени екіпажу. Також, за словами місцевих посадовців, в лайнері були ще два неповнолітніх, яких не було включено до списку пасажирів. У підсумку з людей попередньо ніхто не загинув, але три жінки перебувають у критичному стані.
Додамо, що літак зазнав аварії внаслідок сильного шторму, а саме через потужний порив вітру, який його вдарив.

Теги: авіація Катастрофа Мексика
Джерело: 24 Канал
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