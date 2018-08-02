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Оприлюднено попередню причину падіння літака із понад 100 пасажирами у Мексиці

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Місце падіння літака у Мексиці
Місце падіння літака у Мексиці / Соцмережі

Пасажирський літак із щонайменше 100 пасажирами на борту, зазнав аварії внаслідок сильного шторму, а саме через потужний порив вітру, який його вдарив. У підсумку ніс літака взяв на себе основний удар, тож серйозно постраждав пілот.

Про це повідомляє The Times із посиланням на місцевих посадовців.

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За словами губернатора штату Дуранго Хосе Айспіро, під час злету в літак вдарив потужний порив вітру, через що лайнер втратив швидкість і у підсумку зачепив землю лівим крилом.

"Після того літак впав у поле у горизонтальному положенні, що дозволило активувати надувні трапи, за допомогою яких пасажири та члени екіпажу залишили лайнер, перш ніж він загорівся", – підкреслює чиновник.

Директор агентства цивільної оборони міста Дуранго Ісраель Солано Меджія зі свого боку зауважив, що літак упав усього за кілька сотень метрів від кінця злітно-посадкової смуги. Як підкреслив він, ніс літака взяв на себе основний удар, тож серйозно постраждав пілот.

Також місцева влада переконує, що пілот і ще одна людина перебувають у серйозному, але стабільному стані, а загалом до лікарень було доправлено 49 людей, і більшість з них отримали незначні травми.

До слова, гендиректор управління цивільної авіації Мексики Луїс Херардо Фонсека Гусман, наголосив, що вплив кліматичних умов на авіаподію буде враховано, але цей фактор не є визначальним, передає Noticias MVS.

"Комісію з розслідування вже сформовано, вона провела своє перше засідання, майже повністю завершено роботи на місці", – каже він.

Додамо, що рятувальникам уже вдалося виявити два самописці на місці падіння літака. Зараз знімаються показання з радарів і записи з камер спостереження аеропорту Дуранго.

Нагадаємо, 1 серпня у Мексиці пасажирський літак розбився одразу після злету. Загалом на борту судна перебувала 101 людина: 97 пасажирів і 4 члени екіпажу. Також, за словами місцевих посадовців, в лайнері були ще два неповнолітніх, яких не було включено до списку пасажирів. У підсумку з людей попередньо ніхто не загинув, але три жінки перебувають у критичному стані.

Теги: Аварії та ДТП Мексика авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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