Аварія пасажирського літака у Мексиці: 85 постраждалих
Літак авіакомпанії Aeromexico, на борту якого, за попередніми зявами, перебував101 пасажир, розбився у штаті Дуранго, у Мексиці. Літак виконував рейс до Мехіко.
Про це повідомляє BBC.
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Нагадаємо, що міністр транспорту Мексики Херердо Руїс Еспарса написав у своєму Twitter, що літак авіакомпанії упав одразу після зльоту. Він також зазначив, що на борту судна перебувало 97 пасажирів та 4 члени екіпажу.
Літак упав на відстані 10 кілометрів від аеропорту.
Прес-секретар агентства з цивільного захисту штату Дуранго Алехандро Мендоза заявив, що щонайменше 85 людей дістали поранення внаслідок аварії судна.
Він зауважив, що більшість пасажирів змогли дістатися з літака. Кардоза додав, що пожежу, яка виникла внаслідок аварії, вдалося загасити і наразі немає повідомлень про жертви.
Попередньо зазначається, що причиною аварії стали погані погодні умови.
Мексиканський президент Енріке Пена Ніето написав y Twitter, що він доручив міністерствам оборони, цивільного захисту та транспорту розслідувати катастрофу.
Зазначається, що біля шосе поряд з місцем аварії бачили пасажирів, які просили про допомогу.