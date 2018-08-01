Аварія пасажирського літака у Мексиці: 85 постраждалих

Літак авіакомпанії Aeromexico, на борту якого, за попередніми зявами, перебував101 пасажир, розбився у штаті Дуранго, у Мексиці. Літак виконував рейс до Мехіко.

Про це повідомляє BBC.

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Нагадаємо, що міністр транспорту Мексики Херердо Руїс Еспарса написав у своєму Twitter, що літак авіакомпанії упав одразу після зльоту. Він також зазначив, що на борту судна перебувало 97 пасажирів та 4 члени екіпажу.

Літак упав на відстані 10 кілометрів від аеропорту.

Прес-секретар агентства з цивільного захисту штату Дуранго Алехандро Мендоза заявив, що щонайменше 85 людей дістали поранення внаслідок аварії судна.

Він зауважив, що більшість пасажирів змогли дістатися з літака. Кардоза додав, що пожежу, яка виникла внаслідок аварії, вдалося загасити і наразі немає повідомлень про жертви.

Corporaciones de emergencia y seguridad se encuentran en el km17 de la autopista Durango - Torreón atendiendo accidente de la aeronave, cede el paso a los vehículos de emergencia pic.twitter.com/XR75WuMlai — PROTECCIÓN CIVIL DGO (@CEPCDurango) 31 липня 2018 р.

Попередньо зазначається, що причиною аварії стали погані погодні умови.

Мексиканський президент Енріке Пена Ніето написав y Twitter, що він доручив міністерствам оборони, цивільного захисту та транспорту розслідувати катастрофу.

Зазначається, що біля шосе поряд з місцем аварії бачили пасажирів, які просили про допомогу.