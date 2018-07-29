Блискавка влучила в літак, що прямував до Росії

У суботу ввечері, 28 липня, блискавка влучила в літак молдовської авіакомпанії Air Moldova, що виконував рейс із Молдови до Росії, а саме Кишинів – Санкт-Петербург.

Про це повідомляє "Укрінформ".

У прес-службі авіакомпанії розповіли, що інцидент трапився через 10 хвилин після зльоту авіасудна. Незважаючи на те, що літак не зазнав жодних ушкоджень, пілоти вирішили повернутися в аеропорт Кишинева, де літак успішно приземлився.

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На борту авіасудна перебували 113 пасажирів, ніхто з яких не постраждав. Усі пасажири були скеровані на інші рейси, а фахівці, щоб уникнути непередбачених ситуацій, проведуть додаткову перевірку літака.