На Запоріжжі блискавка влучила у трьох людей

25 липня в Оріховському районі Запорізької області трьох людей уразила блискавка.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Перший випадок стався о 15:06 у смт. Комишуваха. Двоє чоловіків віком 49 та 18 років стояли біля магазину по вулиці Богдана Хмельницького. В цей момент блискавка вдарила в металеву конструкцію та уразила людей. Постраждалі після огляду лікарів від госпіталізації відмовились", – йдеться в повідомлені.

Згодом о 16:24 стався ще один випадок у селі Новотроїцьке. 66-річний чоловік знаходився на своєму подвір’ї, коли в цей час поруч ударила блискавка. Постраждалого каретою швидкої допомоги госпіталізували до центральної районної лікарні.

В обох випадках підрозділи ДСНС не залучалися.