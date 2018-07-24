За минулий тиждень на українських водоймах загинуло майже півсотні людей

На водних об'єктах України за минулий тиждень, з 16 по 22 липня, загинула 41 особа.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

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Також зазначається, що виникло 2 надзвичайні ситуації, в результаті яких загинуло 15 осіб та постраждало 19 осіб.

Від початку тижня зареєстровано 1538 надзвичайни подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 51 особу,

– йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що за тиждень в Україні було ліквідовано понад 1,1 тисяча пожеж, на яких загинуло 13 осіб. З початку року в Україні потонули майже 600 людей.