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За минулий тиждень на українських водоймах загинуло майже півсотні людей

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За тиждень потонула 41 особа
За тиждень потонула 41 особа / Фото з вільних джерел

На водних об'єктах України за минулий тиждень, з 16 по 22 липня, загинула 41 особа.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

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Також зазначається, що виникло 2 надзвичайні ситуації, в результаті яких загинуло 15 осіб та постраждало 19 осіб. 

Від початку тижня зареєстровано 1538 надзвичайни подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 51 особу,
– йдеться у повідомлені. 

Також зазначається, що за тиждень в Україні було ліквідовано понад 1,1 тисяча пожеж, на яких загинуло 13 осіб. З початку року в Україні потонули майже 600 людей. 

Теги: Новини України Жертви Надзвичайні ситуації ДСНС
Джерело: 24 Канал
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