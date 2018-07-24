За прошедшую неделю на украинских водоемах погибло почти полсотни человек
На водных объектах Украины за прошлую неделю, с 16 по 22 июля, погиб 41 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Также отмечается, что возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 15 человек и пострадали 19 человек.
С начала недели зарегистрировано 1538 чрезвычайных событий, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасен 51 человек,
– говорится в сообщении.
Также отмечается, что за неделю в Украине было ликвидировано более 1,1 тысячи пожаров, на которых погибло 13 человек. С начала года в Украине утонули почти 600 человек.