За прошедшую неделю на украинских водоемах погибло почти полсотни человек

На водных объектах Украины за прошлую неделю, с 16 по 22 июля, погиб 41 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Также отмечается, что возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 15 человек и пострадали 19 человек.

С начала недели зарегистрировано 1538 чрезвычайных событий, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасен 51 человек,

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что за неделю в Украине было ликвидировано более 1,1 тысячи пожаров, на которых погибло 13 человек. С начала года в Украине утонули почти 600 человек.