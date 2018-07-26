На Запорожье молния попала в трех людей

25 июля в Ореховском районе Запорожской области трех человек поразила молния.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Первый случай произошел в 15:06 в пгт. Камышеваха. Двое мужчин в возрасте 49 и 18 лет стояли возле магазина по улице Богдана Хмельницкого. В этот момент молния ударила в металлическую конструкцию и поразила людей. Пострадавшие после осмотра врачей от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.

Впоследствии в 16:24 произошел еще один случай в селе Новотроицкое. 66-летний мужчина находился на своем дворе, когда в это время рядом ударила молния. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в центральную районную больницу.

В обоих случаях подразделения ГСЧС не привлекались.