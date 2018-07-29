Молния попала в самолет, следовавший в Россию
В субботу вечером, 28 июля, молния попала в самолет молдавской авиакомпании Air Moldova, выполнявший рейс из Молдовы в Россию, а именно Кишинев – Санкт-Петербург.
Об этом сообщает "Укринформ".
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что инцидент случился через 10 минут после взлета авиасудна. Несмотря на то, что самолет не получил никаких повреждений, пилоты решили вернуться в аэропорт Кишинева, где самолет успешно приземлился.
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На борту авиасудна находились 113 пассажиров, никто из которых не пострадал. Все пассажиры были направлены на другие рейсы, а специалисты, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, проведут дополнительную проверку самолета.
Источник: 24 Канал
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