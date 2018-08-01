Авария пассажирского самолета в Мексике: 85 пострадавших

Самолет авиакомпании Aeromexico, на борту которого, по предварительным зявамы, перебував101 пассажир, разбился в штате Дуранго, в Мексике. Самолет выполнял рейс в Мехико.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также: Молния попала в самолет, направлявшийся в России

Напомним, что министр транспорта Мексики Херердо Руис Эспарса написал в своем Twitter, что самолет авиакомпании упал сразу после взлета. Он также отметил, что на борту судна находилось 97 пассажиров и 4 члена экипажа.

Самолет упал в 10 километрах от аэропорта.

Пресс-секретарь агентства по гражданской защите штата Дуранго Алехандро Мендоза заявил, что по меньшей мере 85 человек получили ранения в результате аварии судна.

Он отметил, что большинство пассажиров смогли добраться из самолета. Кардозо добавил, что пожар, возникший в результате аварии, удалось потушить и пока нет сообщений о жертвах.

Corporaciones de emergencia y seguridad se encuentran en el km17 de la autopista Durango - Torreón atendiendo accidente de la aeronave, cede el paso a los vehículos de emergencia pic.twitter.com/XR75WuMlai — PROTECCIÓN CIVIL DGO (@CEPCDurango) 31 липня 2018 р.

Предварительно отмечается, что причиной аварии стали плохие погодные условия.

Мексиканский президент Энрике Пена Ниэто написал в Twitter, что он поручил министерствам обороны, гражданской защиты и транспорта расследовать катастрофу.

Отмечается, что у шоссе рядом с местом аварии видели пассажиров, которые просили о помощи.