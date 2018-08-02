Обнародована предварительная причина падения самолета из более чем 100 пассажирами в Мексике

Пассажирский самолет с не менее чем 100 пассажирами на борту потерпел крушение в результате сильного шторма, а именно из-за мощного порыва ветра, который его ударил. В итоге нос самолета принял на себя основной удар, поэтому серьезно пострадал пилот.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на местных чиновников.

Читайте также: Авария пассажирского самолета в Мексике: 85 пострадавших

По словам губернатора штата Дуранго Хосе Айспиро, во время взлета в самолет ударил мощный порыв ветра, из-за чего лайнер потерял скорость и в итоге задел землю левым крылом.

"После того самолет упал в поле в горизонтальном положении, что позволило активировать надувные трапы, с помощью которых пассажиры и члены экипажа покинули лайнер, прежде чем он загорелся", – подчеркивает чиновник.

Директор агентства гражданской обороны города Дуранго Исраэль Солано Меджиа со своей стороны отметил, что самолет упал всего в нескольких сотнях метров от конца взлетно-посадочной полосы. Как подчеркнул он, нос самолета принял на себя основной удар, поэтому серьезно пострадал пилот.

Также местные власти утверждают, что пилот и еще один человек находятся в серьезном, но стабильном состоянии, а в целом в больницы были доставлены 49 человек, и большинство из них получили незначительные травмы.

К слову, гендиректор управления гражданской авиации Мексики Луис Херардо Фонсека Гусман, отметил, что влияние климатических условий на авиапроисшествие будут учтены, но этот фактор не является определяющим, передает Noticias MVS.

"Комиссия по расследованию уже сформирована, она провела свое первое заседание, почти полностью завершены работы на месте", – говорит он.

Добавим, что спасателям уже удалось обнаружить два самописца на месте падения самолета. Сейчас снимаются показания с радаров и записи с камер наблюдения аэропорта Дуранго.

Напомним, 1 августа в Мексике пассажирский самолет разбился сразу после взлета. Всего на борту судна находился 101 человек: 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Также, по словам местных чиновников, в лайнере были еще два несовершеннолетних, которые не были включены в список пассажиров. В итоге предварительно никто не погиб, но три женщины находятся в критическом состоянии.