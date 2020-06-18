Когда авиакомпания LOT возобновит рейсы в Киев
Польская авиакомпания LOT с 1 июля 2020 года возобновляет международные рейсы. Среди пунктов назначения – и Киев.
Со 2 июля рейсы LOT будут принимать в "Борисполе"
Рейсы LOT, в частности, со 2 июля будут принимать в международном аэропорту "Борисполь". Об этом информируют Avianews.
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Куда возобновит полеты LOT:
- Прага (Чехия);
- Дюссельдорф, Берлин (Германия);
- Вильнюс (Литва);
- Будапешт (Венгрия);
- Вена (Австрия);
- Брюссель (Бельгия);
- Бухарест (Румыния),
- Амстердам (Нидерланды);
- Тбилиси (Грузия);
- Осло (Норвегия);
- Барселона (Испания);
- Сплит, Дубровник, Задар (Хорватия);
- Подгорица (Черногория);
- Корфу, Ханья (Греция);
- Варна (Болгария).
Авиабилеты LOT в июле 2020 года / Изображение с сайта LOT
В LOT отмечают, что сейчас эта сеть маршрутов будет актуальной до 14 июля. Пока в ней нет рейсов во Львов, Одессу, Харьков и киевский аэропорт "Жуляны".
Международное авиасообщение в Польше
Польша возобновила международное авиасообщение с 17 июня. Однако это касается только рейсов из аэропортов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Рейсы из Киева отменили.
Куда можно улететь из Украины
Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня. Правда, готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании. С 27 июня откроют авиасообщение с Тунисом.
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