Польская авиакомпания LOT с 1 июля 2020 года возобновляет международные рейсы. Среди пунктов назначения – и Киев.

Со 2 июля рейсы LOT будут принимать в "Борисполе"

Рейсы LOT, в частности, со 2 июля будут принимать в международном аэропорту "Борисполь". Об этом информируют Avianews.

К теме МАУ отменило большинство направлений до 1 августа: какие рейсы все же состоятся

Куда возобновит полеты LOT:

Прага (Чехия);

Дюссельдорф, Берлин (Германия);

Вильнюс (Литва);

Будапешт (Венгрия);

Вена (Австрия);

Брюссель (Бельгия);

Бухарест (Румыния),

Амстердам (Нидерланды);

Тбилиси (Грузия);

Осло (Норвегия);

Барселона (Испания);

Сплит, Дубровник, Задар (Хорватия);

Подгорица (Черногория);

Корфу, Ханья (Греция);

Варна (Болгария).

Авиабилеты LOT в июле 2020 года / Изображение с сайта LOT

В LOT отмечают, что сейчас эта сеть маршрутов будет актуальной до 14 июля. Пока в ней нет рейсов во Львов, Одессу, Харьков и киевский аэропорт "Жуляны".

Международное авиасообщение в Польше

Польша возобновила международное авиасообщение с 17 июня. Однако это касается только рейсов из аэропортов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Рейсы из Киева отменили.

Куда можно улететь из Украины

Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня. Правда, готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании. С 27 июня откроют авиасообщение с Тунисом.

Куда можно полететь из Украины во время пандемии / Инфографика 24 канала