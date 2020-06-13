Авиакомпания МАУ вероятно приостановит продажу билетов до 1 августа 2020 года. Еще вчера в системе бронирования авиакомпании были доступны билеты на рейсы с 1 июля.

Информацию о приостановлении продажи билетов фактически подтвердил президент МАУ Евгений Дыхне во время пресс конференции в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает Lowcost Avia.

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Как в МАУ объясняют решение прекратить продажу билетов до 1 августа

В МАУ отметили, что все авиакомпании мира сегодня проводят открытую продажу на будущие периоды, которые выходят за рамки карантина. Компания закрывала продажу билетов до 1 июля, понимая, что до этой даты в авиаперелетах ничего существенно не изменится.

Сейчас мы наверняка закроем продажа билетов до 1 августа, чтобы была возможность назначать только те рейсы, которые пассажир считать реальными для выполнения. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей для туристических путешествий,

– сказал президент МАУ.

Рейсы МАУ все же выполнит в июне и июле

Из продажи исчезли билеты на все международные рейсы, кроме Лондона. Также до августа отложено большинство внутренних рейсов, восстановление которых планировалось с 15 июня.

Сейчас в расписании авиакомпании остались только три внутренних направления на отдельные даты в июне Киев – Одесса, Киев – Львов и Киев – Херсон.

Киев – Одесса: 12, 19 и 26 июня. Одесса – Киев: 14, 21 и 29 июня

Киев – Львов: 26 июня. Львов – Киев: 29 июня

Киев – Херсон: 19 и 26 июня. Херсон – Киев: 21 и 29 июня.

Из международных рейсов можно купить авиабилеты на направлении Киев – Лондон с 5 июля:

Киев – Лондон: с 5 июля

Что известно о возобновлении авиасообщения в Украине

Правительство приняло решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Речь идет о въезде в Украину для тех иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным количеством больных коронавирусом. Также не будут впускать тех, кто находился в таких странах в течение последних 14 дней.

С 15 июня 4 страны начнут впускать украинцев:

США – без ограничений на границе и без тестов;

Албания – без ограничений на границе и без тестов;

Великобритания – 14-дневный карантин по прибытии;

Турция – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.

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Еще одна страна начнет пускать украинцев с 27 июня. Речь о Тунис. Там иностранцев тоже будут тестировать сразу после прибытия.

Кроме того, 4 страны будут рассматривать возможность открыть границы для иностранцев после улучшения эпидемиологической ситуации в нашей стране:

Кипр – будет рассматривать этот вопрос еженедельно;

Черногория – будет рассматривать каждую неделю;

Греция – будет рассмотрит после 1 июля;

Грузия – будет рассмотрит после 1 июля.



Какие границы откроются для украинских туристов / Инфографика 24 канала