В международном аэропорту "Борисполь" на время карантина будет работать всего один терминал – D. Администрация аэропорта 12 июня обнародовала специальные правила для пассажиров.

В терминал D людей будут пропускать только в масках или респираторах. Сопровождающие лица также должны иметь средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь" на своей фейсбук-странице.

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Какие правила будут действовать в "Борисполе" для пассажиров

К терминалу D будут пускать пассажиров с посадочными талонами, или билетом в бумажном или электронном виде.

Документы следует предоставлять только в развернутом виде и без обложек. Пассажиры должны быть готовы по требованию инспектора снять маску или респиратор.

Перед поездкой в ​​аэропорт пассажиров могут попросить заполнить информационную анкету о состоянии здоровья, если этого требует авиакомпания.

На входе в терминал будет осуществляться проверка температуры. Людей с температурой более 38 градусов, а также с симптомами коронавируса в аэропорт не допустят.

Пассажиров также просят соблюдать дистанцирование и пользоваться собственными или установленными в аэропорту санитайзерами.

После прилета в аэропорт пассажиры должны забрать свой багаж и как можно быстрее покинуть здание, а также минимально контактировать с людьми в терминале прибытия.

Обратите внимание! Пассажиров, прибывающих в Украину, просят установить на свои смартфоны приложение "Действуй дома". Это необходимо для прохождения домашней самоизоляции.

Что известно о возобновлении авиаперелетов

Правительство приняло решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Речь идет о въезде в Украину для тех иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением коронавируса. Также не будут впускать тех, кто находился в таких странах в течение последних 14 дней.

Пункты пропуска будут действовать в международных аэропортах Украины:

Винница;

Днепр;

Житомир;

Запорожье;

Одесса;

Киев;

Борисполь;

Львов;

Николаев

Харьков;

Херсон;

Черновцы.

Остальные международные аэропорты пока оставят закрытыми.

Важно! Подробнее о том, при каких условиях иностранцев будут пускать в Украину – читайте по ссылке.

Куда смогут улететь украинцы

Уже с понедельника четыре страны начнут впускать украинцев:

США (сейчас там более 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов;

Албания (почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов;

Великобритания (количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии;

Турция (почти 22 тысячи больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.

Еще одна страна начнет пускать украинцев с 27 июня. Речь идет о Тунисе. Там иностранцев будут тестировать сразу после прибытия.

В то же время еще четыре страны будут рассматривать возможность открытия границ для иностранцев после улучшения эпидемиологической ситуации в нашей стране: