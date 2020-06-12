Всего один терминал и маски: что известно о новых правилах в аэропорту "Борисполь"
В международном аэропорту "Борисполь" на время карантина будет работать всего один терминал – D. Администрация аэропорта 12 июня обнародовала специальные правила для пассажиров.
В терминал D людей будут пропускать только в масках или респираторах. Сопровождающие лица также должны иметь средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь" на своей фейсбук-странице.
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Какие правила будут действовать в "Борисполе" для пассажиров
- К терминалу D будут пускать пассажиров с посадочными талонами, или билетом в бумажном или электронном виде.
- Документы следует предоставлять только в развернутом виде и без обложек. Пассажиры должны быть готовы по требованию инспектора снять маску или респиратор.
- Перед поездкой в аэропорт пассажиров могут попросить заполнить информационную анкету о состоянии здоровья, если этого требует авиакомпания.
- На входе в терминал будет осуществляться проверка температуры. Людей с температурой более 38 градусов, а также с симптомами коронавируса в аэропорт не допустят.
- Пассажиров также просят соблюдать дистанцирование и пользоваться собственными или установленными в аэропорту санитайзерами.
- После прилета в аэропорт пассажиры должны забрать свой багаж и как можно быстрее покинуть здание, а также минимально контактировать с людьми в терминале прибытия.
Обратите внимание! Пассажиров, прибывающих в Украину, просят установить на свои смартфоны приложение "Действуй дома". Это необходимо для прохождения домашней самоизоляции.
Что известно о возобновлении авиаперелетов
Правительство приняло решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Речь идет о въезде в Украину для тех иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением коронавируса. Также не будут впускать тех, кто находился в таких странах в течение последних 14 дней.
Пункты пропуска будут действовать в международных аэропортах Украины:
- Винница;
- Днепр;
- Житомир;
- Запорожье;
- Одесса;
- Киев;
- Борисполь;
- Львов;
- Николаев
- Харьков;
- Херсон;
- Черновцы.
Остальные международные аэропорты пока оставят закрытыми.
Важно! Подробнее о том, при каких условиях иностранцев будут пускать в Украину – читайте по ссылке.
Куда смогут улететь украинцы
Уже с понедельника четыре страны начнут впускать украинцев:
- США (сейчас там более 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Албания (почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Великобритания (количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии;
- Турция (почти 22 тысячи больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.
Еще одна страна начнет пускать украинцев с 27 июня. Речь идет о Тунисе. Там иностранцев будут тестировать сразу после прибытия.
В то же время еще четыре страны будут рассматривать возможность открытия границ для иностранцев после улучшения эпидемиологической ситуации в нашей стране:
- Кипр – будет рассматривать этот вопрос еженедельно;
- Черногория – будет рассматривать еженедельно;
- Греция – рассмотрит после 1 июля;
- Грузия – рассмотрит после 1 июля.