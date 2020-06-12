Всього один термінал і маски: що відомо про нові правила в аеропорту "Бориспіль"
В міжнародному аеропорту "Бориспіль" на час карантину працюватиме всього один термінал – D. Адміністрація аеропорту 12 червня оприлюднила спеціальні правила для пасажирів.
У термінал D людей пропускатимуть лише в масках чи респіраторах. Супроводжуючі особи також повинні мати засоби індивідуального захисту. Про це повідомляє преслужба аеропорту "Бориспіль" на своїй фейсбук-сторінці.
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Які правила діятимуть в "Борисполі" для пасажирів
- До терміналу D пускатимуть пасажирів з посадковими талонами, або квитком у паперовому чи електронному вигляді.
- Документи слід надавати лише у розгорнутому вигляді та без обкладинок. Пасажири повинні бути готовими на вимогу інспектора зняти маску чи респіратор.
- Перед поїздкою в аеропорт пасажирів можуть попросити заповнити інформаційну анкету щодо стану здоров'я, якщо цього вимагає авіакомпанія.
- На вході до терміналу здійснюватиметься перевірка температури. Люди з температурою понад 38 градусів, а також із симптомами коронавірусу в аеропорт не допустять.
- Пасажирів також просять дотримуватися дистанціювання та користуватися власними або встановленими в аеропорту санітайзерами.
- Після прильоту в аеропорт пасажири повинні забрати свій багаж та якнайшвидше покинути будівлю, а також мінімально контактувати з людьми в терміналі прибуття.
Зверніть увагу! Пасажирів, які прибувають в Україну, просять встановити на свої смартфони додаток "Дій вдома". Це необхідно для проходження домашньої самоізоляції.
Що відомо про відновлення авіаперельотів
Уряд схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Мовиться про в'їзд в Україну для тих іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням коронавірусу. Також не впускатимуть тих, хто перебував у таких країнах впродовж останніх 14 днів.
Пункти пропуску будуть діяти у міжнародних аеропортах України:
- Вінниця;
- Дніпро;
- Житомир;
- Запоріжжя;
- Одеса;
- Київ;
- Бориспіль;
- Львів;
- Миколаїв;
- Харків;
- Херсон;
- Чернівці.
Решта міжнародних аеропортів наразі залишать закритими.
Важливо! Детальніше про те, за яких умов іноземців пускатимуть в Україну – читайте за посиланням.
Куди зможуть полетіти українці
Вже з понеділка чотири країни почнуть впускати українців:
- США (нині там понад 1 мільйон хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;
- Албанія (майже 250 хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;
- Велика Британія (кількість хворих невідома) – 14-денний карантин після прибуття;
- Туреччина (майже 22 тисячі хворих) – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.
Ще одна країна почне впускати українців з 27 червня. Мовиться про Туніс. Там іноземців тестуватимуть одразу після прибуття.
Водночас ще чотири країни розглядатимуть можливість відкриття кордонів для іноземців після покращення епідеміологічної ситуації в нашій державі:
- Кіпр – розглядатимуть це питання щотижня;
- Чорногорія – розглядатимуть щотижня;
- Греція – розгляне після 1 липня;
- Грузія – розгляне після 1 липня.