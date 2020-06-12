В міжнародному аеропорту "Бориспіль" на час карантину працюватиме всього один термінал – D. Адміністрація аеропорту 12 червня оприлюднила спеціальні правила для пасажирів.

У термінал D людей пропускатимуть лише в масках чи респіраторах. Супроводжуючі особи також повинні мати засоби індивідуального захисту. Про це повідомляє преслужба аеропорту "Бориспіль" на своїй фейсбук-сторінці.

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Які правила діятимуть в "Борисполі" для пасажирів

До терміналу D пускатимуть пасажирів з посадковими талонами, або квитком у паперовому чи електронному вигляді.

Документи слід надавати лише у розгорнутому вигляді та без обкладинок. Пасажири повинні бути готовими на вимогу інспектора зняти маску чи респіратор.

Перед поїздкою в аеропорт пасажирів можуть попросити заповнити інформаційну анкету щодо стану здоров'я, якщо цього вимагає авіакомпанія.

На вході до терміналу здійснюватиметься перевірка температури. Люди з температурою понад 38 градусів, а також із симптомами коронавірусу в аеропорт не допустять.

Пасажирів також просять дотримуватися дистанціювання та користуватися власними або встановленими в аеропорту санітайзерами.

Після прильоту в аеропорт пасажири повинні забрати свій багаж та якнайшвидше покинути будівлю, а також мінімально контактувати з людьми в терміналі прибуття.

Зверніть увагу! Пасажирів, які прибувають в Україну, просять встановити на свої смартфони додаток "Дій вдома". Це необхідно для проходження домашньої самоізоляції.

Що відомо про відновлення авіаперельотів

Уряд схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Мовиться про в'їзд в Україну для тих іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням коронавірусу. Також не впускатимуть тих, хто перебував у таких країнах впродовж останніх 14 днів.

Пункти пропуску будуть діяти у міжнародних аеропортах України:

Вінниця;

Дніпро;

Житомир;

Запоріжжя;

Одеса;

Київ;

Бориспіль;

Львів;

Миколаїв;

Харків;

Херсон;

Чернівці.

Решта міжнародних аеропортів наразі залишать закритими.

Важливо! Детальніше про те, за яких умов іноземців пускатимуть в Україну – читайте за посиланням.

Куди зможуть полетіти українці

Вже з понеділка чотири країни почнуть впускати українців:

США (нині там понад 1 мільйон хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Албанія (майже 250 хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Велика Британія (кількість хворих невідома) – 14-денний карантин після прибуття;

Туреччина (майже 22 тисячі хворих) – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.

Ще одна країна почне впускати українців з 27 червня. Мовиться про Туніс. Там іноземців тестуватимуть одразу після прибуття.

Водночас ще чотири країни розглядатимуть можливість відкриття кордонів для іноземців після покращення епідеміологічної ситуації в нашій державі: