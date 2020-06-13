Авіакомпанія МАУ ймовірно призупинить продаж квитків до 1 серпня 2020 року. Ще вчора в системі бронювання авіакомпанії були доступні квитки на рейси з 1 липня.

Інформацію про призупинення продажу квитків фактично підтвердив президент МАУ Євгеній Дихне під час пресконференції в аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє Lowcost Avia.

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Як у МАУ пояснюють рішення припинити продаж квитків до 1 серпня

В МАУ наголосили, що всі авіакомпанії світу сьогодні мають відкритий продаж на майбутні періоди, які виходять за рамки карантину. Компанія закривала продаж квитків до 1 липня, розуміючи, що до цієї дати в авіаперельотах нічого суттєво не зміниться.

Зараз ми напевно закриємо продаж квитків до 1 серпня, щоб була можливість призначати лише ті рейси, які пасажир вважатиме реальними для виконання. А визначати ці рейси будемо виходячи з можливостей для туристичних подорожей,

– сказав президент МАУ.

Які рейси МАУ все ж виконає в червні та липні

З продажу зникли авіаквитки на всі міжнародні рейси, окрім Лондона. Також до серпня відкладено більшість внутрішніх рейсів, відновлення яких планувалося з 15 червня.

Зараз у розкладі авіакомпанії залишилися лише три внутрішні напрямки на поодинокі дати в червні: Київ – Одеса, Київ – Львів та Київ – Херсон.

Київ – Одеса: 12, 19 та 26 червня. Одеса – Київ: 14, 21 та 29 червня

Київ – Львів: 26 червня. Львів – Київ: 29 червня

Київ – Херсон: 19 та 26 червня. Херсон – Київ: 21 та 29 червня.

З міжнародних рейсів можна купити авіаквитки на напрямку Київ – Лондон з 5 липня:

Київ – Лондон: з 5 липня

Що відомо про відновлення авіасполучення в Україні

Уряд схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Мовиться про в'їзд в Україну для тих іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням коронавірусу. Також не впускатимуть тих, хто перебував у таких країнах впродовж останніх 14 днів.

З 15 червня 4 країни почнуть впускати українців:

США – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Албанія – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Велика Британія – 14-денний карантин після прибуття;

Туреччина – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.

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Ще одна країна почне впускати українців з 27 червня. Мовиться про Туніс. Там іноземців теж тестуватимуть одразу після прибуття.

Крім того, 4 країни розглядатимуть можливість відкрити кордони для іноземців після покращення епідеміологічної ситуації в нашій державі:

Кіпр – розглядатимуть це питання щотижня;

Чорногорія – розглядатимуть щотижня;

Греція – розгляне після 1 липня;

Грузія – розгляне після 1 липня.



Які кордони відкриються для українських туристів / Інфографіка 24 каналу