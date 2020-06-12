Обсервація і страховий поліс: нові правила в'їзду в Україну під час карантину
Міністерство охорони здоров'я 12 червня оприлюднило нові правила в'їзду в Україну з інших країн та окупованих територій на час карантину. Зокрема, для іноземців небхідно мати при собі страховий поліс.
В уряді очікують, що з 15 червня почнуть працювати контрольні пункти в'їзду в Україну. Про це повідомляє пресслужба МОЗ на своїй фейсбук-сторінці.
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Нові правила для в'їзду в Україну
- Іноземці для в'їзду в Україну повинні обов'язково мати страховий поліс, який поширюється на лікування коронавірусу та обсервацію.
- Також дозволяється екскурсійне обслуговування груп не більше 50 осіб.
- Для в'їзду з тимчасово окупованих територій громадяни повинні обов'язково зареєструватися у додатку "Дій вдома", який необхідний для контролю за самоізоляцією.
- Особи, які прибули з країн зі значним поширенням коронавірусу, зобов'язані пройти 14-денну обсервацію. Такими вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 складає понад 40 на 100 тисяч населення.
Правила в'їзду в Україну на час карантину / Інфографіка МОЗ
Що відомо про відновлення авіасполучення
Уряд схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Мовиться про в'їзд в Україну для тих іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням коронавірусу. Також не впускатимуть тих, хто перебував у таких країнах впродовж останніх 14 днів.
Пункти пропуску будуть діяти у міжнародних аеропортах України:
- Вінниця;
- Дніпро;
- Житомир;
- Запоріжжя;
- Одеса;
- Київ;
- Бориспіль;
- Львів;
- Миколаїв;
- Харків;
- Херсон;
- Чернівці.
Решта міжнародних аеропортів наразі залишать закритими.