Міністерство охорони здоров'я 12 червня оприлюднило нові правила в'їзду в Україну з інших країн та окупованих територій на час карантину. Зокрема, для іноземців небхідно мати при собі страховий поліс.

В уряді очікують, що з 15 червня почнуть працювати контрольні пункти в'їзду в Україну. Про це повідомляє пресслужба МОЗ на своїй фейсбук-сторінці.

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Нові правила для в'їзду в Україну

Іноземці для в'їзду в Україну повинні обов'язково мати страховий поліс , який поширюється на лікування коронавірусу та обсервацію.

, який поширюється на лікування коронавірусу та обсервацію. Також дозволяється екскурсійне обслуговування груп не більше 50 осіб .

. Для в'їзду з тимчасово окупованих територій громадяни повинні обов'язково зареєструватися у додатку "Дій вдома", який необхідний для контролю за самоізоляцією.

Особи, які прибули з країн зі значним поширенням коронавірусу, зобов'язані пройти 14-денну обсервацію. Такими вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 складає понад 40 на 100 тисяч населення.



Правила в'їзду в Україну на час карантину / Інфографіка МОЗ

Що відомо про відновлення авіасполучення

Уряд схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Мовиться про в'їзд в Україну для тих іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням коронавірусу. Також не впускатимуть тих, хто перебував у таких країнах впродовж останніх 14 днів.

Пункти пропуску будуть діяти у міжнародних аеропортах України:

Вінниця;

Дніпро;

Житомир;

Запоріжжя;

Одеса;

Київ;

Бориспіль;

Львів;

Миколаїв;

Харків;

Херсон;

Чернівці.

Решта міжнародних аеропортів наразі залишать закритими.