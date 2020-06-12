Министерство здравоохранения 12 июня обнародовало новые правила въезда в Украину из других стран и оккупированных территорий на время карантина. В частности, для иностранцев небходимо иметь при себе страховой полис.

В правительстве ожидают, что с 15 июня начнут работать контрольные пункты въезда в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей фейсбук-странице.

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Новые правила для въезда в Украину

Иностранцы для въезда в Украину должны обязательно иметь страховой полис , который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.

, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию. Также разрешается экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек .

. Для въезда с временно оккупированных территорий граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении "Дій вдома", который необходим для контроля за самоизоляцией.

Лица, прибывшие из стран со значительным количеством больных коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную обсервацию. Такими считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет больше 40 на 100 тысяч населения.



Правила въезда в Украину на время карантина / Инфографика Минздрава

Что известно о возобновлении авиасообщения

Правительство приняло решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Речь идет о въезде в Украину тех иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным количеством заболевших коронавирусом. Также не будут впускать тех, кто находился в таких странах в течение последних 14 дней.

Пункты пропуска будут действовать в международных аэропортах Украины:

Винница;

Днепр;

Житомир;

Запорожье;

Одесса;

Киев;

Борисполь;

Львов;

Николаев

Харьков;

Херсон;

Черновцы.

Остальные международных аэропорты пока оставят закрытыми.