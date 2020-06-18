Польська авіакомпанія LOT з 1 липня 2020 року відновлює міжнародні рейси. Серед пунктів призначення – і Київ.

З 2 липня рейси LOT прийматимуть у "Борисполі"

Рейси LOT, зокрема, з 2 липня прийматимуть у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Про це інформують Avianews.

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Куди відновить польоти LOT:

Прага (Чехія);

Дюссельдорф, Берлін (Німеччина);

Вільнюс (Литва);

Будапешт (Угорщина);

Відень (Австрія);

Брюссель (Бельгія);

Бухарест (Румунія),

Амстердам (Нідерланди);

Тбілісі (Грузія);

Осло (Норвегія);

Барселона (Іспанія);

Спліт, Дубровник, Задар (Хорватія);

Подгориця (Чорногорія);

Корфу, Ханья (Греція);

Варна (Болгарія).



Рейси LOT у липні 2020 року / Зображення з сайту LOT

У LOT зазначають, що наразі ця мережа маршрутів буде актуальною до 14 липня. Поки у ній немає рейсів до Львова, Одеси, Харкова і київського аеропорту "Жуляни".

Міжнародне авіасполучення у Польщі

Польща відновила міжнародне авіасполучення з 17 червня. Проте це стосується лише рейсів з аеропортів Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі. Рейси з Києва скасували.

Куди можна полетіти з України

Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня. Щоправда, готові прийняти українців поки лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії. З 27 червня відкриють авіасполучення з Тунісом.



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