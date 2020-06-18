Коли авіакомпанія LOT відновить рейси до Києва
Польська авіакомпанія LOT з 1 липня 2020 року відновлює міжнародні рейси. Серед пунктів призначення – і Київ.
З 2 липня рейси LOT прийматимуть у "Борисполі"
Рейси LOT, зокрема, з 2 липня прийматимуть у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Про це інформують Avianews.
До теми МАУ скасувала більшість напрямків до 1 серпня: які рейси все ж відбудуться
Куди відновить польоти LOT:
- Прага (Чехія);
- Дюссельдорф, Берлін (Німеччина);
- Вільнюс (Литва);
- Будапешт (Угорщина);
- Відень (Австрія);
- Брюссель (Бельгія);
- Бухарест (Румунія),
- Амстердам (Нідерланди);
- Тбілісі (Грузія);
- Осло (Норвегія);
- Барселона (Іспанія);
- Спліт, Дубровник, Задар (Хорватія);
- Подгориця (Чорногорія);
- Корфу, Ханья (Греція);
- Варна (Болгарія).
Рейси LOT у липні 2020 року / Зображення з сайту LOT
У LOT зазначають, що наразі ця мережа маршрутів буде актуальною до 14 липня. Поки у ній немає рейсів до Львова, Одеси, Харкова і київського аеропорту "Жуляни".
Міжнародне авіасполучення у Польщі
Польща відновила міжнародне авіасполучення з 17 червня. Проте це стосується лише рейсів з аеропортів Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі. Рейси з Києва скасували.
Куди можна полетіти з України
Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня. Щоправда, готові прийняти українців поки лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії. З 27 червня відкриють авіасполучення з Тунісом.
Куди можна полетіти з України під час пандемії / Інфографіка 24 каналу