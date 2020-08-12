Авиакомпания SkyUp в июле возобновила 50% докарантинных перелетов
Украинская авиакомпания SkyUp обнародовала результаты среднего показателя ежемесячных перевозок за июль. Согласно им, за первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp восстановил 50% докоронавирусной операционной деятельности.
В компании также сообщили о ряде внутренних изменений. Речь идет о смене гендиректора, запуске новой услуги CityBreak и обновлении бортового меню.
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Результаты работы SkyUp за июль
За июль 2020 года авиаперевозчик осуществил:
- 704 внутренних и международных рейсов, из которых чартерных – 438, а регулярных – 266.
- в пределах Украины перевезли 25 433 пассажиров
- международными рейсами – 70 974 пассажира.
Пунктуальность компании
Согласно внутренней статистике компании, SkyUp Airlines в июле вовремя выполнила 88,5% рейсов. В планах – достичь устойчивого показателя пунктуальности в 85 – 95% в 2021 году.
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Еще немного статистики
- Из двух текущих международных регулярных направлений – Албания и Болгария – пассажиры чаще выбирали Албанию.
- Чартерными рейсами больше всего пассажиров перевезли в Турцию.
- А по направлению Египет большей популярностью пользовался Шарм-эль-Шейх по сравнению с Хургадой.
Что известно о SkyUp?
Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP!
В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800.