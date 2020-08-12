Украинская авиакомпания SkyUp обнародовала результаты среднего показателя ежемесячных перевозок за июль. Согласно им, за первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp восстановил 50% докоронавирусной операционной деятельности.

В компании также сообщили о ряде внутренних изменений. Речь идет о смене гендиректора, запуске новой услуги CityBreak и обновлении бортового меню.

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Результаты работы SkyUp за июль

За июль 2020 года авиаперевозчик осуществил:

704 внутренних и международных рейсов, из которых чартерных – 438, а регулярных – 266.

в пределах Украины перевезли 25 433 пассажиров

международными рейсами – 70 974 пассажира.

Пунктуальность компании

Согласно внутренней статистике компании, SkyUp Airlines в июле вовремя выполнила 88,5% рейсов. В планах – достичь устойчивого показателя пунктуальности в 85 – 95% в 2021 году.

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Еще немного статистики

Из двух текущих международных регулярных направлений – Албания и Болгария – пассажиры чаще выбирали Албанию.

Чартерными рейсами больше всего пассажиров перевезли в Турцию.

А по направлению Египет большей популярностью пользовался Шарм-эль-Шейх по сравнению с Хургадой.