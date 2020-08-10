Об этом говорится на сайте украинской авиакомпании.

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Обратите внимание! С регулярных рейсов с 1 июля авиакомпания SkyUp запустила лишь рейсы в Тирану (Албания), а с 22 июля начали регулярную программу из Киева, Харькова и Львова до Бургаса (Болгария).

В авиакомпании надеются, что в ближайшие месяцы ситуация с пандемией будет улучшаться, и для украинцев открываться больше границ разных стран, следовательно SkyUp начнет выполнять больше регулярных рейсов за границу.

К слову, пока ЕС не открыл свои границы для украинцев из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.