SkyUP осенью запускает рейсы на 14 европейских направлений, куда можно будет полететь
Украинский лоукост SkyUp Airlines открыл продажи билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева. Первый рейс запланирован на 25 сентября, его собираются осуществлять в Прагу.
Об этом говорится на сайте украинской авиакомпании.
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Куда и когда можно будет полететь:
- Киев – Прага с 25 сентября – каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье.
Стоимость билетов стартует от 1495 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Пардубице с 25 октября – понедельник, среда, суббота.
Билеты от 554 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Бергамо (Орио-аль-Серио) с 25 октября: понедельник, среда, суббота.
Билеты от 1 218 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Рим (Фьюмичино) с 25 октября: вторник, четверг, воскресенье.
Билеты от 1 246 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Неаполь с 25 октября: вторник, четверг, воскресенье.
Билеты от 942 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Тбилиси с 25 октября: каждый день.
Цены от 1 495 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Батуми с 25 октября: вторник, четверг, воскресенье.
Цены от 1 634 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Париж (Бове) с 25 октября: вторник, четверг, суббота, воскресенье.
Билеты от 1 634 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Єреван с 25 октября: понедельник, вторник, четверг, п'ятниця, суббота.
Билеты от 2 187 гривен в одну сторону без багажа.
- Киев – Ницца с 25 октября: четверг, воскресенье.
Билеты от 2 464 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Барселона с 25 октября: среда, суббота.
Цены от 1 495 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Аликанте с 25 октября: четверг, воскресенье.
Цены от 1 495 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Лиссабон с 25 октября: понедельник, п'ятниця.
Билеты от 1 772 гривен в одну сторону, без багажа.
- Киев – Попрад-Татры з 17 декабря до 28 февраля 2021 года: четверг, воскресенье.
Цены от 803 гривен в одну сторону без багажа.