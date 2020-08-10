Український лоукост SkyUp Airlines відкрив продаж квитків за 14 європейськими маршрутами з вильотом із Києва. Перший рейс запланований на 25 вересня, його збираються здійснювати у Прагу.

Про це мовиться на сайті української авіакомпанії. Дивіться також Українські рейси SkyUp літають із заповненням всього на 62% Куди та коли можна буде полетіти: Київ – Прага з 25 вересня – щовівторка, щочетверга, щоп'ятниці та щонеділі.

Вартість квитків стартує від 1495 гривень в один бік, без багажу. Київ – Пардубіце з 25 жовтня – понеділок, середа, субота.

Квитки від 554 гривень в один бік, без багажу. Київ – Бергамо (Оріо-аль-Серіо) з 25 жовтня: понеділок, середа, субота.

Квитки від 1 218 гривень в один бік, без багажу. Київ – Рим (Фьюмічіно) з 25 жовтня: вівторок, четвер, неділя.

Квитки від 1 246 гривень в один бік, без багажу. Київ – Неаполь з 25 жовтня: вівторок, четвер, неділя.

Квитки від 942 гривень в один бік, без багажу. Київ – Тбілісі з 25 жовтня: щодня.

Ціни від 1 495 гривень в один бік, без багажу. Київ – Батумі з 25 жовтня: вівторок, четвер, неділя.

Ціни від 1 634 гривень в один бік, без багажу.\ Київ – Париж (Бове) від 25 жовтня: вівторок, четвер, субота, неділя.

Квитки від 1 634 гривень в один бік, без багажу. Київ – Єреван з 25 жовтня: понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, субота.

Квитки від 2 187 гривень в один бік без багажу. Київ – Ніцца з 25 жовтня: четвер, неділя.

Квитки від 2 464 гривень в один бік, без багажу. Київ – Барселона з 25 жовтня: середа, субота.

Ціни від 1 495 гривень в один бік, без багажу. Київ – Аліканте з 25 жовтня: четвер, неділя.

Ціни від 1 495 гривень в один бік, без багажу. Київ – Ліссабон з 25 жовтня: понеділок, п'ятниця.

Квитки від 1 772 гривень в один бік, без багажу. Київ – Попрад-Татри з 17 грудня до 28 лютого 2021 року: четвер, неділя.

Ціни від 803 гривень в один бік без багажу. Зверніть увагу! З регулярних рейсів з 1 липня авіакомпанія SkyUp запустила лише рейси до Тірани (Албанія), а з 22 липня почали регулярну програму з Києва, Харкова та Львова до Бургасу (Болгарія).



В авіакомпанії сподіваються, що найближчими місяцями ситуація з пандемією буде покращуватися, і для українців відкриватимуться більше кордонів різних країн, відтак SkyUp почне виконувати більше регулярних рейсів за кордон.



До слова, поки що ЄС не відкрив свої кордони для українців через несприятливу епідеміологічну ситуацію.