SkyUP восени запускає рейси на 14 європейських напрямків: куди можна буде полетіти
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Український лоукост SkyUp Airlines відкрив продаж квитків за 14 європейськими маршрутами з вильотом із Києва. Перший рейс запланований на 25 вересня, його збираються здійснювати у Прагу.
Про це мовиться на сайті української авіакомпанії.
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Куди та коли можна буде полетіти:
- Київ – Прага з 25 вересня – щовівторка, щочетверга, щоп'ятниці та щонеділі.
Вартість квитків стартує від 1495 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Пардубіце з 25 жовтня – понеділок, середа, субота.
Квитки від 554 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Бергамо (Оріо-аль-Серіо) з 25 жовтня: понеділок, середа, субота.
Квитки від 1 218 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Рим (Фьюмічіно) з 25 жовтня: вівторок, четвер, неділя.
Квитки від 1 246 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Неаполь з 25 жовтня: вівторок, четвер, неділя.
Квитки від 942 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Тбілісі з 25 жовтня: щодня.
Ціни від 1 495 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Батумі з 25 жовтня: вівторок, четвер, неділя.
Ціни від 1 634 гривень в один бік, без багажу.\
- Київ – Париж (Бове) від 25 жовтня: вівторок, четвер, субота, неділя.
Квитки від 1 634 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Єреван з 25 жовтня: понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, субота.
Квитки від 2 187 гривень в один бік без багажу.
- Київ – Ніцца з 25 жовтня: четвер, неділя.
Квитки від 2 464 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Барселона з 25 жовтня: середа, субота.
Ціни від 1 495 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Аліканте з 25 жовтня: четвер, неділя.
Ціни від 1 495 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Ліссабон з 25 жовтня: понеділок, п'ятниця.
Квитки від 1 772 гривень в один бік, без багажу.
- Київ – Попрад-Татри з 17 грудня до 28 лютого 2021 року: четвер, неділя.
Ціни від 803 гривень в один бік без багажу.