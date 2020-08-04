Внутрішні рейси українського лоукоста SkyUp літають із 62% заповненням. Їх відновили наприкінці червня, коли в Україні дещо послабили карантинні обмеження.

Про ситуацію з внутрішніми рейсами з посиланням на пресслужбу SkyUp пише Укрінформ. Там нагадують, що відновили рейси з Києва, Харкова та Львова до Одеси, а також сполучення на такі напрямки: Київ – Запоріжжя і Львів – Херсон.

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Завантаження на цих рейсах становить 62%. На цих рейсах ми надаємо соціальні тарифи. І бачимо тенденцію, що пасажири готові купувати квитки в ціновому діапазоні 500 – 800 гривень,

– уточнили в авіакомпанії.

Втім, SkyUp, що працює за лоукост-моделлю, може забезпечувати лише певний відсоток квитків за ціною на рівні 500 гривень, а зберегти таку вартість на всьому рейсі – неможливо. Річ у тім, що ПДВ істотно збільшує собівартість рейсу.

"Таким чином, ми спостерігаємо таку тенденцію: коли в системі залишаються дорожчі квитки, попит на рейс знижується. Завантаженість рейсу, відповідно, зменшується. Якщо влада не вживатиме ніяких заходів для допомоги авіакомпаніям, то, на жаль, ми змушені будемо розглядати оптимізацію внутрішньої польотної програми", – нарікають в авіакомпанії.

У SkyUp додають, що наразі лише моніторять і аналізують ситуацію. Водночас, дещо краща ситуація у них зберігається з міжнародними регулярними рейсами.

Яка ситуація з міжнародними рейсами: