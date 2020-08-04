Украинские рейсы SkyUp летают с заполнением всего на 62%
Внутренние рейсы украинского лоукоста SkyUp летают с 62% заполнением. Их возобновили в конце июня, когда в Украине немного ослабили карантинные ограничения.
О ситуации с внутренними рейсами со ссылкой на пресс-службу SkyUp пишет Укринформ. Там напоминают, что возобновили рейсы из Киева, Харькова и Львова в Одессу, а также сообщения на такие направления: Киев – Запорожье и Львов – Херсон.
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Загрузка на этих рейсах составляет 62%. На этих рейсах мы предоставляем социальные тарифы. И видим тенденцию, что пассажиры готовы покупать билеты в ценовом диапазоне 500 – 800 гривен,
– уточнили в авиакомпании.
Впрочем, SkyUp, что работает по лоукост-модели, может обеспечивать лишь определенный процент билетов по цене на уровне 500 гривен, а сохранить такую стоимость на всем рейсе – невозможно. Дело в том, что НДС существенно увеличивает себестоимость рейса.
"Таким образом, мы наблюдаем такую тенденцию: когда в системе остаются более дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Загруженность рейса, соответственно, уменьшается. Если власть не предпримет никаких мер для помощи авиакомпаниям, то, к сожалению, мы вынуждены будем рассматривать оптимизацию внутренней полетной программы", – сетуют в авиакомпании.
В SkyUp добавляют, что пока только мониторят и анализируют ситуацию. В то же время, несколько лучше ситуация у них сохраняется с международными регулярными рейсами.
Какова ситуация с международными рейсами:
- Загруженность на них около 100%.
- Впрочем, из регулярных рейсов с 1 июля авиакомпания SkyUp запустила лишь рейсы в Тирану (Албания), а с 22 июля начали регулярную программу из Киева, Харькова и Львова в Бургасу (Болгария).
- В авиакомпании надеются, что в ближайшие месяцы ситуация будет улучшаться, и для украинцев будут открываться границы разных стран, следовательно SkyUp начнет выполнять больше регулярных рейсов за границу.
- Кроме того, SkyUp анонсировал обнародование зимней полетной программы и уже планирует полетную программу на лето-2021.