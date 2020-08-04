Внутренние рейсы украинского лоукоста SkyUp летают с 62% заполнением. Их возобновили в конце июня, когда в Украине немного ослабили карантинные ограничения.

О ситуации с внутренними рейсами со ссылкой на пресс-службу SkyUp пишет Укринформ. Там напоминают, что возобновили рейсы из Киева, Харькова и Львова в Одессу, а также сообщения на такие направления: Киев – Запорожье и Львов – Херсон.

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Загрузка на этих рейсах составляет 62%. На этих рейсах мы предоставляем социальные тарифы. И видим тенденцию, что пассажиры готовы покупать билеты в ценовом диапазоне 500 – 800 гривен,

– уточнили в авиакомпании.

Впрочем, SkyUp, что работает по лоукост-модели, может обеспечивать лишь определенный процент билетов по цене на уровне 500 гривен, а сохранить такую стоимость на всем рейсе – невозможно. Дело в том, что НДС существенно увеличивает себестоимость рейса.

"Таким образом, мы наблюдаем такую тенденцию: когда в системе остаются более дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Загруженность рейса, соответственно, уменьшается. Если власть не предпримет никаких мер для помощи авиакомпаниям, то, к сожалению, мы вынуждены будем рассматривать оптимизацию внутренней полетной программы", – сетуют в авиакомпании.

В SkyUp добавляют, что пока только мониторят и анализируют ситуацию. В то же время, несколько лучше ситуация у них сохраняется с международными регулярными рейсами.

Какова ситуация с международными рейсами: