Українська авіакомпанія SkyUp оприлюднила результати середнього показника щомісячних перевезень за липень. Згідно з ними, за перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни та за кордон SkyUp відновив 50% до коронавірусної операційної діяльності.

У компанії також повідомили про низку внутрішніх змін. Мовиться про зміну гендиректора, запуск нової послуги CityBreak та оновлення бортового меню.

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Результати роботи SkyUp за липень

За липень 2020 року авіаперевізник здійснив:

704 внутрішніх і міжнародних рейсів, з яких чартерних – 438, а регулярних – 266.

у межах України перевезли 25 433 пасажирів;

міжнародними рейсами – 70 974 пасажири.

Пунктуальність компанії

Відповідно до внутрішньої статистики компанії, SkyUp Airlines у липні вчасно виконала 88,5% рейсів. У планах – досягти стійкого показника пунктуальності в 85 – 95% у 2021 році.

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Ще трохи статистики

З двох поточних міжнародних регулярних напрямків – Албанія і Болгарія – пасажири частіше вибирали Албанію .

. Чартерними рейсами найбільше пасажирів перевезли до Туреччини.

А за напрямком Єгипет більшою популярністю користувався Шарм-ель-Шейх у порівнянні з Хургадою.