Авіакомпанія SkyUp в липні відновила 50% докарантинних перельотів
Українська авіакомпанія SkyUp оприлюднила результати середнього показника щомісячних перевезень за липень. Згідно з ними, за перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни та за кордон SkyUp відновив 50% до коронавірусної операційної діяльності.
У компанії також повідомили про низку внутрішніх змін. Мовиться про зміну гендиректора, запуск нової послуги CityBreak та оновлення бортового меню.
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Результати роботи SkyUp за липень
За липень 2020 року авіаперевізник здійснив:
- 704 внутрішніх і міжнародних рейсів, з яких чартерних – 438, а регулярних – 266.
- у межах України перевезли 25 433 пасажирів;
- міжнародними рейсами – 70 974 пасажири.
Пунктуальність компанії
Відповідно до внутрішньої статистики компанії, SkyUp Airlines у липні вчасно виконала 88,5% рейсів. У планах – досягти стійкого показника пунктуальності в 85 – 95% у 2021 році.
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Ще трохи статистики
- З двох поточних міжнародних регулярних напрямків – Албанія і Болгарія – пасажири частіше вибирали Албанію.
- Чартерними рейсами найбільше пасажирів перевезли до Туреччини.
- А за напрямком Єгипет більшою популярністю користувався Шарм-ель-Шейх у порівнянні з Хургадою.
Що відомо про SkyUp?Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!
У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує 12 літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800.