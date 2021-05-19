Именно украинская сторона помогла Беларуси, которая находится под санкциями ЕС, доставить военную технику в Сербию. При этом самолет совершал техническую посадку в Будапеште.

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Украинская сторона помогла переправить истребители из Беларуси в Сербию

В украинском самолете перевезли два из четырех истребителей, которые Беларусь подарила Сербии.

Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая 2021 года по техническим причинам,

– подтвердили в Минобороны Венгрии.

Более того, по информации СМИ, это не впервые оружие для Сербии перевозят из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.



Карта полета украинского самолета, перевозившего истребители в Сербию / Скриншот Радио Свобода

Минобороны Сербии отметило, что не располагают информацией о приземлении самолета с истребителями в Будапеште.

Позиция Евросоюза

Петер Стано, представитель Еврокомиссии, считает, что контролировать экспорт и транзит оружия из стран-членов Евросоюза должно национальное законодательство, общая позиция Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования, а также Соглашение о торговле оружием.

"Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под надзором национальных органов", – отметил Стано.

Позиция Евросоюза определяет 8 критериев оценки рисков для заявки на экспорт и транзит оружия. К ним относится и соблюдение прав человека и международного гуманитарного права страной назначения и сохранения регионального мира, безопасности и стабильности.

Обратите внимание! В Беларуси 18 мая началась внезапная проверка ракетных войск. Проверкой войска будет руководить начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Геннадий Козловский. Недавно министр обороны Андрей Таран заявил, что за ситуацией в Беларуси пристально следят. Все потому, что Украина не исключает вероятности вторжения российских войск с белорусского направления или распространения военной агрессии через Беларусь.