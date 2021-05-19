Именно украинская сторона помогла Беларуси, которая находится под санкциями ЕС, доставить военную технику в Сербию. При этом самолет совершал техническую посадку в Будапеште.
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Украинская сторона помогла переправить истребители из Беларуси в Сербию
В украинском самолете перевезли два из четырех истребителей, которые Беларусь подарила Сербии.
Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая 2021 года по техническим причинам,
– подтвердили в Минобороны Венгрии.
Более того, по информации СМИ, это не впервые оружие для Сербии перевозят из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.
Карта полета украинского самолета, перевозившего истребители в Сербию / Скриншот Радио Свобода
Минобороны Сербии отметило, что не располагают информацией о приземлении самолета с истребителями в Будапеште.
Позиция Евросоюза
Петер Стано, представитель Еврокомиссии, считает, что контролировать экспорт и транзит оружия из стран-членов Евросоюза должно национальное законодательство, общая позиция Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования, а также Соглашение о торговле оружием.
"Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под надзором национальных органов", – отметил Стано.
Позиция Евросоюза определяет 8 критериев оценки рисков для заявки на экспорт и транзит оружия. К ним относится и соблюдение прав человека и международного гуманитарного права страной назначения и сохранения регионального мира, безопасности и стабильности.