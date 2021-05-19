Саме українська сторона допомогла Білорусі, яка перебуває під санкціями ЄС, доправити військову техніку до Сербії. При цьому літак здійснював технічну посадку в Будапешті.

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Українська сторона допомогла переправити винищувачі з Білорусі в Сербію

В українському літаку перевезли два з чотирьох винищувачів, які Білорусь подарувала Сербії.

Український Ан-124 (Антонов) з Білорусі на шляху до Сербії (через Україну і Румунію) був змушений зупинитися 16 травня 2021 року з технічних причин,

– підтвердили у Міноборони Угорщини.

Ба більше, за інформацією ЗМІ, це не вперше зброю для Сербії перевозять з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів ЄС і НАТО.



Карта польоту українського літака, який перевозив винищувачі до Сербії / Скриншот Радіо Свобода

Міноборони Сербії зазначило, що не мають інформації про приземлення літака з винищувачами в Будапешті.

Позиція Євросоюзу

Петер Стано, представник Єврокомісії, вважає, що контролювати експорт і транзит зброї з країн-членів Євросоюзу має національне законодавство, загальна позиція Ради ЄС з контролю за експортом військової техніки та обладнання, а також Угода про торгівлю зброєю.

"Ці правила є юридично обов'язковими для всіх держав-членів і застосовуються під їх відповідальність і під наглядом національних органів", – зазначив Стано.

Позиція Євросоюзу визначає 8 критеріїв оцінки ризиків для заявки на експорт і транзит зброї. До них належить й дотримання прав людини і міжнародного гуманітарного права країною призначення та збереження регіонального миру, безпеки і стабільності.

Зверніть увагу! У Білорусі 18 травня почалася раптова перевірка ракетних військ. Перевіркою війська керуватиме начальник ракетних військ і артилерії збройних сил Геннадій Козловський. Нещодавно міністр оборони Андрій Таран заявив, що за ситуацією в Білорусі пильно стежать. Усе тому, що Україна не відкидає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку або поширення військової агресії через Білорусь.