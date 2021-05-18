Перевіркою війська керуватиме начальник ракетних військ і артилерії збройних сил Геннадій Козловський. Почався контроль 18 травня.

Нещодавно Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову і спецтехніку проти мітингувальників

Стрілятимуть з ракетних комплексів

До перевірки Білорусь залучить військові частини і підрозділи з:

комплексами тактичних ракет "Точка-У",

реактивними системами залпового вогню "Полонез", "Смерч", "Ураган".

Всього буде задіяно до 100 одиниць техніки і понад 500 осіб особового складу.

Після підготовки військові частини і підрозділи висуватимуться на полігони для виконання навчально-бойових завдань.

Завершиться перевірка контрольними заняттями з нанесення ракетних ударів.

Загроза для України з боку Білорусі

Нещодавно міністр оборони Андрій Таран заявив, що за ситуацією в Білорусі пильно стежать. Усе тому, що Україна не відкидає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку або поширення військової агресії через Білорусь.

Станом на зараз такої безпосередньої загрози не відзначаємо,

– заспокоїв Таран.

Однак міністр зауважив, що у Міноборони є розроблені плани для такого випадку.