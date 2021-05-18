Проверкой войска будет руководить начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Геннадий Козловский. Начался контроль 18 мая.

Недавно Лукашенко разрешил силовикам применять боевую и спецтехнику против митингующих

Стрелять будут из ракетных комплексов

К проверке Беларусь привлечет воинские части и подразделения с:

комплексами тактических ракет "Точка-У",

реактивными системами залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган".

Всего будет задействовано до 100 единиц техники и более 500 человек личного состава.

После подготовки воинские части и подразделения будут выдвигаться на полигоны для выполнения учебно-боевых задач.

Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Недавно министр обороны Андрей Таран заявил, что за ситуацией в Беларуси пристально следят. Все потому, что Украина не исключает вероятности вторжения российских войск с белорусского направления или распространения военной агрессии через Беларусь.

По состоянию на сейчас такой непосредственной угрозы не отмечаем,

– успокоил Таран.

Однако министр отметил, что у Минобороны есть разработанные планы для такого случая.