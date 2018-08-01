Авиакомпания Air France оценила ущерб, нанесенный забастовками рабочих, в немалую сумму

Французская компания Air France оценила нанесенный ущерб в 335 миллионов евро. Работники бастовали в период с февраля по июнь 2018 года с требованием повысить им зарплату.

Об этом сообщает издание franceinfo со ссылкой на данные Air France.

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15 дней забастовок в период с февраля по июнь обошлись компании в 335 млн евро. Ситуация не может пока быть решенной, поскольку согласия между руководством компании и профсоюзами относительно повышения зарплаты нет,

– сообщили в авиакомпании.

Сейчас компании удалось достичь договоренности относительно проведения забастовок на период отпусков.

Тем временем в компании Air France нет генерального директора, поскольку из-за невозможности договориться с забастовщиками и неприятия ими плана разрешения ситуации, предложенного бывшим генеральным директором Жаном-Марком Жанайяком, он ушел в отставку. Ожидается, что новый директор будет назначен в сентябре.