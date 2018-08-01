Авіакомпанія Air France оцінила збитки завдані страйками робітників у чималу суму

Французька компанія Air France оцінила завдані збитки в 335 мільйонів євро. Працівники страйкували в період з лютого по червень 2018 року з вимогою підвищити їм зарплату.

Про це повідомляє видання franceinfo з посиланням на дані Air France.

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15 днів страйків у період з лютого по червень обійшлися компанії у 335 млн євро. Ситуація не може поки що бути вирішеною, оскільки згоди між керівництвом компанії та профспілками щодо підвищення зарплати немає,

– повідомили в авіакомпанії.

Наразі компанії вдалося досягнути домовленості щодо проведення страйків на період відпусток.

Тим часом у компанії Air France немає генерального директора, оскільки через неможливість домовитися із страйкарями та несприйняття ними плану вирішення ситуації, запропонованого колишнім генеральним директором Жаном-Марком Жанайяком, він пішов у відставку. Очікується, що нового директора буде призначено у вересні.