Авиакомпания Bravo Airways прокомментировала смену распорядка полетов

Авиакомпания Bravo Airways заявила, что вынужденная отмена рейсов и изменение распорядка полетов произошла из-за невыполнения авиакомпанией Oasis своих финансовых обязательств.

Об этом сообщается в официальном обращении на сайте компании.

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Отмечается, что задолженность авиакомпании Oasis на 27 июня выросла до 25 миллионов гривен.

"На данный момент мы делаем все возможное, чтобы урегулировать расписание и в максимально короткие сроки осуществить все запланированные рейсы",

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиакомпания Bravo Airways проконсультировавшись с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономики, ввела 5 гуманитарных рейсов до Киева и Львова за счет компании "с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, которые пострадали от действий туроператора, в Украину".

Напомним, что в столичном аэропорту "Киев" сейчас задерживаются около 5 запланированных на вылет 30 июня и 1 июля авиарейсов. В частности, по данным табло аэропорта Жулян, по состоянию на 13:00 в воскресенье задержаны 3 рейса авиакомпании Bravo.

Добавим, что ранее Владимир Емельян отмечал, что ситуацию с вывозом украинских туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo" урегулировали.