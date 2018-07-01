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Скандал в аеропорту "Київ": авіакомпанія Bravo Airways прокоментувала зміну розпорядку польотів

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Bravo Airways прокоментували ситуацію зі скасуванням рейсів
Bravo Airways прокоментували ситуацію зі скасуванням рейсів / Фото з відкритих джерел

Авіакомпанія Bravo Airways заявила, що вимушене скасування рейсів та зміна розпорядку польотів відбулася через невиконання авіакомпанією Oasis своїх фінансових зобов'язань.

Про це повідомлено в офіційному зверненні на сайті компанії.

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Зазначається, що заборгованість авіакомпанії Oasis на 27 червня зросла до 25 мільйонів гривень.

"На даний момент ми робимо все можливе, щоб врегулювати розклад і в максимально короткі терміни здійснити всі заплановані рейси",
– йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що авіакомпанія Bravo Airways проконсультувавшись з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ і Міністерством економіки, та запровадило 5 гуманітарних рейсів до Києва та Львова за рахунок компанії "з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора, в Україну".

Нагадаємо, що у столичному аеропорту "Київ" наразі затримуються близько 5 запланованих на виліт 30 червня і 1 липня авіарейсів. Зокрема, за даними табло аеропорту Жулян, станом на 13:00 у неділю затримані 3 рейси авіакомпанії Bravo.

Додамо, що раніше Володимир Омелян зазначав, що ситуацію з вивезенням українських туристів з Тунісу, яких туди відправила туристична компанія "Oasis Travel", за угодою з авіакомпанією "Bravo" врегульовували.

Теги: Новини України авіація
Джерело: 24 Канал
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