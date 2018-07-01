Скандал в аеропорту "Київ": авіакомпанія Bravo Airways прокоментувала зміну розпорядку польотів

Авіакомпанія Bravo Airways заявила, що вимушене скасування рейсів та зміна розпорядку польотів відбулася через невиконання авіакомпанією Oasis своїх фінансових зобов'язань.

Про це повідомлено в офіційному зверненні на сайті компанії.

Читайте також: Скандал в аеропорту "Київ": люди не вірять, що зможуть вилетіти найближчим часом

Зазначається, що заборгованість авіакомпанії Oasis на 27 червня зросла до 25 мільйонів гривень.

"На даний момент ми робимо все можливе, щоб врегулювати розклад і в максимально короткі терміни здійснити всі заплановані рейси",

– йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що авіакомпанія Bravo Airways проконсультувавшись з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ і Міністерством економіки, та запровадило 5 гуманітарних рейсів до Києва та Львова за рахунок компанії "з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора, в Україну".

Нагадаємо, що у столичному аеропорту "Київ" наразі затримуються близько 5 запланованих на виліт 30 червня і 1 липня авіарейсів. Зокрема, за даними табло аеропорту Жулян, станом на 13:00 у неділю затримані 3 рейси авіакомпанії Bravo.



Додамо, що раніше Володимир Омелян зазначав, що ситуацію з вивезенням українських туристів з Тунісу, яких туди відправила туристична компанія "Oasis Travel", за угодою з авіакомпанією "Bravo" врегульовували.