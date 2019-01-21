Авиакомпания Emirates объявила о серьезных изменениях правил перевозки багажа

Одна из крупнейших авиакомпаний мира Emirates, из Арабских Эмиратов, введет новую схему бесплатного провоза багажа для пассажиров эконом-класса. Изменения вступят в силу уже с февраля 2019 года.

Об этом сообщили на сайте Khaleej Times.

Читайте также: Популярный лоукост Wizz Air отменяет один из рейсов в Украине

Отметим, что для билетов эконом-класса: Special, Saver, Flex и Flex Plus норма перевозки багажа сократится на пять килограммов. Поэтому с 4 февраля владельцы билетов Special и Saver смогут бесплатно провезти багаж весом до 15 и 25 килограммов соответственно.

К слову, ранее эти билеты допускали бесплатную перевозку 20 и 30 килограммов багажа. Между тем ограничения для планов Flex и Flex Plus останутся без изменений. Стоит отметить, что билеты, оформленные до 4 февраля, продолжат соблюдение старых схем перевозки багажа.

Напомним, что с 20 января венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air подняла стоимость услуги приоритетной посадки. Также авиаперевозчик существенно поднял цену на регистрируемый багаж.