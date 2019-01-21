Авіакомпанія Emirates оголосила про серйозні зміни правил перевезення багажу

Одна з найбільших авіакомпаній світу Emirates, що з Арабських Еміратів, запровадить нову схему безкоштовного перевезення багажу для пасажирів економ-класу. Зміни набудуть чинності вже з лютого 2019 року.

Про це повідомили на сайті Khaleej Times.

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Зазначимо, що для квитків економ-класу: Special, Saver, Flex і Flex Plus норма перевезення багажу скоротиться на п'ять кілограмів. Відтак з 4 лютого власники квитків Special і Saver зможуть безкоштовно провезти багаж вагою до 15 і 25 кілограмів відповідно.

До слова, раніше ці квитки допускали безкоштовне перевезення 20 і 30 кілограмів багажу. Натомість обмеження для планів Flex і Flex Plus залишаться без змін. Варто зазначити, що квитки, які оформлені до 4 лютого продовжать дотримуватись старих схем перевезення багажу.

Нагадаємо, що з 20 січня угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air підняла вартість послуги пріоритетної посадки. Також авіаперевізник суттєво підняв ціну на реєстрований багаж.