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      Авіакомпанія Emirates оголосила про серйозні зміни правил перевезення багажу

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      Авіакомпанія Emirates
      Авіакомпанія Emirates / tripmydream.com

      Одна з найбільших авіакомпаній світу Emirates, що з Арабських Еміратів, запровадить нову схему безкоштовного перевезення багажу для пасажирів економ-класу. Зміни набудуть чинності вже з лютого 2019 року.

      Про це повідомили на сайті Khaleej Times.

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      Зазначимо, що для квитків економ-класу: Special, Saver, Flex і Flex Plus норма перевезення багажу скоротиться на п'ять кілограмів. Відтак з 4 лютого власники квитків Special і Saver зможуть безкоштовно провезти багаж вагою до 15 і 25 кілограмів відповідно.

      До слова, раніше ці квитки допускали безкоштовне перевезення 20 і 30 кілограмів багажу. Натомість обмеження для планів Flex і Flex Plus залишаться без змін. Варто зазначити, що квитки, які оформлені до 4 лютого продовжать дотримуватись старих схем перевезення багажу.

      Нагадаємо, що з 20 січня угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air підняла вартість послуги пріоритетної посадки. Також авіаперевізник суттєво підняв ціну на реєстрований багаж.

      Теги: Гроші авіація Подорожі ОАЕ
      Джерело: 24 Канал
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