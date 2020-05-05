Авиакомпания KLM возобновила полеты в города Европы

Нидерландский авиаперевозчик KLM частично возобновляет полеты в некоторые города Европы с 5 мая. Однако будут существовать определенные ограничения.

Авиакомпания будет выполнять рейсы из Амстердама в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву и Хельсинки, пишет The Guardian.

Между тем Ryanair не надеется на возобновление полетов в июне

В то же время с 11 мая пассажиры будут обязаны носить собственные маски и закрывать лицо. Кроме того, лицо допускается закрывать плотным шарфом.

Как будут проверять пассажиров

Пассажиров будут проверять на выходе к самолету. Если у пассажира не окажется маски или шарфа, то авиакомпания выдаст ему маску. Однако в случае, если у авиакомпании они закончатся, то такого пассажира не допустят к полету.

В целом такие ограничения будут действовать до конца августа.

Заметим, что до этого компания выполняла примерно 10% своих рейсов.

Что известно об авиакомпании KLM?KLM – нидерландская авиакомпания, основанная в 1919 году. Одна из старейших авиакомпаний мира. В прошлом KLM была Национальной авиакомпанией Нидерландов, с 2004 года собственность получила Air France. Награждена почетным королевским титулом Koninklijk.

Что известно о запрете полетов в Украину из-за коронавируса:

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

Подобную практику применили и другие страны.

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