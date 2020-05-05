Авіакомпанія KLM відновила польоти до міст Європи

Нідерландський авіаперевізник KLM частково відновлює польоти до деяких міст Європи з 5 травня. Однак існуватимуть певні обмеження.

Авіакомпанія виконуватиме рейси з Амстердаму в Барселону, Мадрид, Рим, Мілан, Будапешт, Прагу, Варшаву і Гельсінкі, пише The Guardian.

Тим часом Ryanair не сподівається на відновлення польотів у червні

Водночас з 11 травня пасажири будуть зобов'язані носити власні маски й закривати обличчя. Окрім того, обличчя допускається закривати щільним шарфом.

Як перевірятимуть пасажирів

Пасажирів перевірятимуть на виході до літака. Якщо у пасажира не виявиться маски або шарфа, то авіакомпанія видасть йому маску. Однак у випадку, якщо у авіакомпанії вони закінчаться, то такого пасажира не допустять до польоту.

Загалом такі обмеження діятимуть аж до кінця серпня.

Зауважимо, що до цього компанія виконувала приблизно 10% своїх рейсів.

Що відомо про авіакомпанію KLM?KLM – нідерландська авіакомпанія, заснована у 1919. Одна з найстаріших авіакомпаній світу. У минулому KLM була Національною авіакомпанією Нідерландів, з 2004 власність отримала Air France. Нагороджена почесним королівським титулом Koninklijk.

Що відомо про заборону польотів в Україні через коронавірус:

У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.

Подібну практику застосували й інші країни.

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