10:19
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Авиакомпания Lufthansa отменяет 1300 рейсов

      97 Читати новину українською
      Lufthansa отменяет 1300 рейсов
      Lufthansa отменяет 1300 рейсов / lufthansa.com

      Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит около 1300 рейсов. Все из-за забастовки пилотов и бортпроводников.

      Забастовка продлится двое суток – 7 и 8 ноября, пишет "Радио Свобода". Ситуация коснется 180 тысяч пассажиров.

      Недавно: В аэропорту Амстердама попытались захватить самолет: тревога оказалась ложной

      Массовая демонстрация бортпроводников запланирована на 8 ноября возле главного офиса авиакомпании неподалеку от аэропорта Франкфурта-на-Майне.

      Члены экипажей требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

      Заметим, что в октябре забастовки проводили сотрудники 4 связанных с Lufthansa авиакомпаний, в том числе Eurowings и Germanwings. Тогда были отменены рейсы в аэропортах Берлина, Мюнхена, Франкфурта и Дюссельдорфа.

      Как реагирует руководство Lufthansa на протесты?

      Руководство Lufthansa пыталось добиться юридического запрета на протесты сотрудников. Однако суд по трудовым спорам отклонил иск авиакомпании. Lufthansa намерена обжаловать это решение.

      Что известно об авиакомпании Lufthansa?Lufthansa – крупнейшая немецкая авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии и крупнейшая авиакомпания Европы как по количеству самолетов, так и по количеству перевезенных пассажиров.

      Lufthansa занимает 4 место в мире по объемам перевозок пассажиров, выполняет рейсы по 18-ти внутренним и 203 международным маршрутам. В общем регулярные рейсы выполняются в 78 стран по всему миру. Включая подразделения, флот компании состоит из 710 самолетов и по этому показателю она занимает 2 место в мире.

      blog_ava
      Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      сегодня
      7529
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Зарплата Протесты авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "НІ!" батарейкам та акумуляторам на смітнику
      сегодня , 08:40 "НІ!" батарейкам та акумуляторам на смітнику
      Все про екологію 413
      Диджитализация поломанной страны
      сегодня , 08:04 Диджитализация поломанной страны
      Олена Трибушна 800
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      6 ноября , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      250
      "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      сегодня , 07:58 "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      Михайло Гема 1945
      Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      сегодня , 06:40 Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      Настя Сукач 7528
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук