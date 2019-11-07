Авиакомпания Lufthansa отменяет 1300 рейсов

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит около 1300 рейсов. Все из-за забастовки пилотов и бортпроводников.

Забастовка продлится двое суток – 7 и 8 ноября, пишет "Радио Свобода". Ситуация коснется 180 тысяч пассажиров.

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Массовая демонстрация бортпроводников запланирована на 8 ноября возле главного офиса авиакомпании неподалеку от аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Члены экипажей требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

Заметим, что в октябре забастовки проводили сотрудники 4 связанных с Lufthansa авиакомпаний, в том числе Eurowings и Germanwings. Тогда были отменены рейсы в аэропортах Берлина, Мюнхена, Франкфурта и Дюссельдорфа.

Как реагирует руководство Lufthansa на протесты?

Руководство Lufthansa пыталось добиться юридического запрета на протесты сотрудников. Однако суд по трудовым спорам отклонил иск авиакомпании. Lufthansa намерена обжаловать это решение.

Что известно об авиакомпании Lufthansa?Lufthansa – крупнейшая немецкая авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии и крупнейшая авиакомпания Европы как по количеству самолетов, так и по количеству перевезенных пассажиров.



Lufthansa занимает 4 место в мире по объемам перевозок пассажиров, выполняет рейсы по 18-ти внутренним и 203 международным маршрутам. В общем регулярные рейсы выполняются в 78 стран по всему миру. Включая подразделения, флот компании состоит из 710 самолетов и по этому показателю она занимает 2 место в мире.