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      Авіакомпанія Lufthansa скасовує 1300 рейсів

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      Lufthansa скасовує 1300 рейсів
      Lufthansa скасовує 1300 рейсів / lufthansa.com

      Німецька авіакомпанія Lufthansa скасує близько 1300 рейсів. Все через страйк пілотів і бортпровідників.

      Страйк триватиме дві доби – 7 і 8 листопада, пише "Радіо Свобода". Ситуація торкнеться 180 тисяч пасажирів.

      Нещодавно: В аеропорту Амстердама спробували захопити літак: тривога виявилась хибною

      Масова демонстрація бортпровідників запланована на 8 листопада біля головного офісу авіакомпанії неподалік від аеропорту Франкфурта-на-Майні.

      Члени екіпажів вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

      Зауважимо, що у жовтні страйки проводили співробітники 4 пов’язаних з Lufthansa авіакомпаній, в тому числі Eurowings і Germanwings. Тоді були скасовані рейси в аеропортах Берліна, Мюнхена, Франкфурта і Дюссельдорфа.

      Як реагує керівництво Lufthansa на протести?

      Керівництво Lufthansa намагалося домогтися юридичної заборони на протести співробітників. Однак суд із трудових спорів відхилив позов авіакомпанії. Lufthansa має намір оскаржити це рішення.

      Що відомо про авіакомпанію Lufthansa?Lufthansa – найбільша німецька авіакомпанія, національний авіаперевізник Німеччини та найбільша авіакомпанія Європи, як за кількістю літаків, так і за кількістю перевезених пасажирів.

      Lufthansa займає 4 місце у світі за обсягами перевезень пасажирів, виконує рейси за 18-ти внутрішніми та 203 міжнародними маршрутам. Загалом регулярні рейси виконуються до 78 країн по всьому світі. Включаючи підрозділи, флот компанії складається з 710 літаків і за цим показником вона займає 2 місце у світі.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: авіація Протести Зарплата
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