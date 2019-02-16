Авиакомпания МАУ будет продавать на борту самолета крепкий алкоголь

Компания авиаперелетов МАУ расширила список алкогольных напитков в бортовом платном меню, которое доступно на международных рейсах.

Теперь в самолетах компании может приобрести во время полета красное или белое вино, львовские наливки, водку Nemiroff и Absolut, а также виски и джин, говорится на сайте Avianews.

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Хотя раньше пассажирам разрешалось из алкогольного меню только пиво.

Спиртные напитки продаются небольшими порциями – вино в бутылочках 200 мл по цене от 5 до 6 евро, наливки, водка, виски и джин – в емкостях от 50 до 100 мл по цене от 4 до 5 евро.

Новый ассортимент крепкого алкоголя на борту самолета МАУ

Компания МАУ увеличила ассортимент горячих блюд, которые можно заказать в полете, в частности пасту Болоньезе за 8 евро, лазанью и горячий суп. К тому же, МАУ изменила рецепт чиабатты (итальянский хлеб, – 24) и добавила новый сэндвич с ростбифом, корнишонами и горчицей за 4 евро.



Новый сэндвич с ростбифом и корнишонами