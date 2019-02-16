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      Авиакомпания МАУ будет продавать на борту самолета крепкий алкоголь

      23 Читати новину українською
      Авиакомпания МАУ будет продавать на борту самолета крепкий алкоголь
      Авиакомпания МАУ будет продавать на борту самолета крепкий алкоголь / Пикабу

      Компания авиаперелетов МАУ расширила список алкогольных напитков в бортовом платном меню, которое доступно на международных рейсах.

      Теперь в самолетах компании может приобрести во время полета красное или белое вино, львовские наливки, водку Nemiroff и Absolut, а также виски и джин, говорится на сайте Avianews.

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      Хотя раньше пассажирам разрешалось из алкогольного меню только пиво.

      Спиртные напитки продаются небольшими порциями – вино в бутылочках 200 мл по цене от 5 до 6 евро, наливки, водка, виски и джин – в емкостях от 50 до 100 мл по цене от 4 до 5 евро.

      Новий асортимент міцного алкоголю на борту літака МАУ

      Новый ассортимент крепкого алкоголя на борту самолета МАУ

      Компания МАУ увеличила ассортимент горячих блюд, которые можно заказать в полете, в частности пасту Болоньезе за 8 евро, лазанью и горячий суп. К тому же, МАУ изменила рецепт чиабатты (итальянский хлеб, – 24) и добавила новый сэндвич с ростбифом, корнишонами и горчицей за 4 евро.

      Новий сендвіч з ростбіф та корнішонами
      Новый сэндвич с ростбифом и корнишонами

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      Теги: Новости Украины Алкоголь авиация
      Источник: 24 канал
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