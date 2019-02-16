Для любителей виски: в Раде пообещали спасти напиток от запрета

В Украине могут изъять из продажи около 1000 импортных видов виски. Все из-за нового закона, который вступит в действие с 1 июля 2019 года. В парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики обещают исправить ошибку, из-за которой более тысячи импортных видов виски оказались под угрозой запрета.

1 июля вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Украины из так называемого "бюджетного пакета-2019", пишет "Укринформ".

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В части, касающейся акцизов на алкоголь говорится и об определении понятия "виски".

Что такое виски по определению в Налоговом кодексе?Виски – алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Это определение противоречит международному законодательству, согласно которому в Европе установлен только минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% – без верхней границы. В парламентском комитете утверждают, что это всего лишь "техническая ошибка". Международная ассоциация виски рекомендует указать максимально возможную крепость напитка – 70%.

В прошлом году в Украину импортировали почти 70 тысяч литров виски с содержанием спирта более 45%, стоимостью свыше 170 миллионов.

Для чего изменения в законодательстве? Они понадобились, чтобы согласно нормам Евросоюза "шампанское" стало "игристым вином", а "коньяк" – "бренди". В соответствии с соглашением о свободной торговле, у Украины есть 10 лет, чтобы изменить названия упомянутых напитков.

Название "виски" запретят в Украине? По словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, в отличие от "коньяка" и "шампанского", использование этого названия в Украине вообще не запретят. Речь идет только о производстве этого напитка исключительно по признанной в мире рецептуре.

До сих пор в Украине активно выпускали виски под названием продукции, которая не соответствовала классическому рецепту этого напитка.

Сейчас же вопрос урегулировали. И это, согласитесь, важно не только для международного имиджа нашей страны, но и для безопасности и защиты интересов внутреннего потребителя,

– утверждает Несходовский.