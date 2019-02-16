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      Для любителів віскі: у Раді пообіцяли врятувати напій від заборони

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      Для усіх любителів віскі: у Раді пообіцяли врятувати напій від заборони
      Для усіх любителів віскі: у Раді пообіцяли врятувати напій від заборони / Фото з відкритих джерел

      В Україні можуть вилучити з продажу близько 1 тисячі імпортних видів віскі. Все через новий закон, який вступить в дію з 1 липня 2019 року.У парламентському комітеті з питань податкової та митної політики обіцяють виправити помилку, через яку понад тисячу імпортних видів віскі опинилися під загрозою заборони.

      1 липня набирають чинності зміни до Податкового кодексу України із так званого "бюджетного пакета-2019", пише "Укрінформ".

      Читайте також: Імпортний віскі може зникнути з України

      У частині, що стосується акцизів на алкоголь йдеться і про визначення поняття "віскі".

      Що таке віскі згідно з визначенням в Податковому кодексі?Віскі – алкогольний напій, міцністю від 35 до 45% об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених усередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.

      Це визначення суперечить міжнародному законодавству, згідно з якими в Європі встановлено лише мінімальну межу концентрації спирту в об'ємному відсотку в розмірі 40% – без верхньої межі. У парламентському комітеті стверджують, що це всього лише "технічна помилка". Міжнародна асоціація віскі рекомендує вказати максимальну можливу міцність напою – 70%.

      Торік в Україну імпортували майже 70 тисяч літрів віскі із вмістом спирту більше 45%, вартістю понад 170 мільйонів.

      Для чого зміни в законодавстві? Вони знадобилися, аби згідно з нормами Євросоюзу "шампанське" стало "ігристим вином", а "коньяк" – "бренді". Відповідно до угоди про вільну торгівлю, Україна має 10 років, аби змінити назви згаданих напоїв.

      Назву "віскі" заборонять в Україні? За словами директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, на відміну від "коньяку" і "шампанського", використання цієї назви в Україні взагалі не заборонять. Йдеться лише про виробництво цього напою винятково за визнаною у світі рецептурою.

      Дотепер в Україні активно випускали віскі під назвою продукції, яка не відповідала класичному рецепту цього напою.

      Зараз же питання врегулювали. І це, погодьтеся, важливо не лише для міжнародного іміджу нашої країни, а й для безпеки та захисту інтересів внутрішнього споживача,
      – стверджує Несходовський.

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      Теги: Новини України Алкоголь Імпорт Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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