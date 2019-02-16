Авіакомпанія МАУ продаватиме на борту літака міцний алкоголь

Компанія авіаперельотів МАУ розширила список алкогольних напоїв у бортовому платному меню, яке є доступним на міжнародних рейсах.

Тепер у літаках компанії може придбати під час польоту червоне або біле вино, наливки зі Львова, горілку Nemiroff і Absolut, а також віскі і джин, – йдеться на сайті Avianews.

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Хоча раніше пасажирам дозволялося з алкогольного меню тільки пиво.

Спиртні напої продаються невеликими порціями – вино є в пляшечках до 200 мл за ціною від 5 до 6 євро, наливки, горілка, віскі і джин – в ємностях від 50 до 100 мл за ціною від 4 до 5 євро.



Новий асортимент міцного алкоголю на борту літака МАУ

Компанія МАУ збільшила асортимент гарячих страв, які можна замовити у польоті, зокрема пасту Болоньєзе за 8 євро, лазанью та гарячий суп. До того ж, МАУ змінила рецепт чіабатти (італійський хліб, – 24) та додала новий сендвіч – з ростбіф, корнішоном і гірчицею за 4 євро.



Новий сендвіч з ростбіф та корнішонами