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      Авіакомпанія МАУ продаватиме на борту літака міцний алкоголь

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      Авіакомпанія МАУ продаватиме на борту літака міцний алкоголь
      Авіакомпанія МАУ продаватиме на борту літака міцний алкоголь / Пикабу

      Компанія авіаперельотів МАУ розширила список алкогольних напоїв у бортовому платному меню, яке є доступним на міжнародних рейсах.

      Тепер у літаках компанії може придбати під час польоту червоне або біле вино, наливки зі Львова, горілку Nemiroff і Absolut, а також віскі і джин, – йдеться на сайті Avianews.

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      Хоча раніше пасажирам дозволялося з алкогольного меню тільки пиво.

      Спиртні напої продаються невеликими порціями – вино є в пляшечках до 200 мл за ціною від 5 до 6 євро, наливки, горілка, віскі і джин – в ємностях від 50 до 100 мл за ціною від 4 до 5 євро.

      Новий асортимент міцного алкоголю на борту літака МАУ
      Новий асортимент міцного алкоголю на борту літака МАУ

      Компанія МАУ збільшила асортимент гарячих страв, які можна замовити у польоті, зокрема пасту Болоньєзе за 8 євро, лазанью та гарячий суп. До того ж, МАУ змінила рецепт чіабатти (італійський хліб, – 24) та додала новий сендвіч – з ростбіф, корнішоном і гірчицею за 4 євро.

      Новий сендвіч з ростбіф та корнішонами
      Новий сендвіч з ростбіф та корнішонами

      blog_ava
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      Теги: Новини України Алкоголь авіація
      Джерело: 24 канал
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