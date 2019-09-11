Авиакомпания Wizz Air подняла цены на дополнительные услуги: детали

Венгерский лоукостер Wizz Air существенно повысил цены на дополнительные услуги. Отныне пассажиры, которые хотят выбрать место в салоне, или же зарегистрировать багаж – будут платить больше.

Также изменилась стоимость членства WIZZ Discount Club. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

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► Членство WIZZ Discount Club. Словом, цены на все дополнительные услуги повысились минимум на 10 евро. Наибольшие изменения претерпела цена популярной программы WIZZ Discount Club – стоимость стандартной подписки на одного или двух выросла на 10 евро, а групповой подписки – на 20. Поэтому теперь за стандартное членство придется выложить 39,99 евро, а за семейное – 79,99 евро.



Наибольшие изменения претерпела цена популярной программы WIZZ Discount Club

Что такое WIZZ Discount Club?При покупке билетов путешественники могут приобрести подписку на программу WIZZ Discount Club. Она обеспечивает доступ к выгодным скидкам на билеты и другие услуги Wizz Air. И позволяет сэкономить на полетах минимум 10 евро с человека в одну сторону.

► Зарегистрированный багаж и Wizz Priority. Также выросла максимальная цена на регистрируемый багаж весом 10, 20 и 32 килограмма и приоритетную посадку (Wizz Priority). С апреля, малый регистрируемый багаж до 10 килограммов стоил от 9 до 36 евро, а теперь цена составляет 9 и вплоть до 57 евро.



Авиакомпания Wizz Air подняла цены на дополнительные услуги

Незначительное повышение претерпела и услуга приоритетной посадки. Минимальная цена на услугу Wizz Priority осталась без изменений – 5 евро, а максимальная цена выросла с 30 до 32 евро.

К слову, недавно венгерский лоукостер открыл рейсы из Львова и Харькова в Будапешт. Первый рейс состоится 1 июня 2020 года, однако билеты можно купить уже сейчас.

Что известно про Wizz Air?Крупнейший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает около 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.