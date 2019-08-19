Куда летает Wizz Air из Украины: новые направления и цены

Компания Wizz Air вышла на рынок Украины в 2008 году. Сейчас венгерский лоукостер осуществляет рейсы из четырех украинских городов – Киева, Львова, Харькова и Одессы в 13 стран. Новые рейсы постоянно добавляются в список.

С 20 октября 2019-му году компания Wizz Air увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов". Теперь венгерский лоукостер еще больше будет летать в Словакию, Польшу и Германию. Также авиакомпания собирается запустить шесть новых рейсов из Одессы и один из Львова.

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Новые направления Wizz Air

С 28 октября из Львова можно будет отправиться на Кипр. А уже в ноябре благодаря Wizz Air из Одессы можно будет вылететь в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братиславу, Вроцлав и Катовице.

Дешевые билеты

В 2016-м году популярный тематический журнал Air Transport World назвал компанию Wizz Air "Бюджетной авиакомпанией года". Экономичность лоукостера позволяет своим пассажирам значительно сэкономить на билетах.

Кроме того, благодаря программе Wizz Discount Club пользователи смогут не только получать скидки на различные рейсы, но и на перевозку багажа. Стандартное членство в клубе из двух человек составляет 29,99 евро.

Самые дешевые маршруты из Украины:

Львов – Вроцлав всего от 289 гривен.

Харьков – Краков от 429 гривен.

Киев – Катовице от 649 гривен.

Киев – Вильнюс от 649 гривен.

Киев – Вена всего от 859 гривен.

Киев – Кельн от 1009 гривен.

Киев – Нюрнберг от 1009 гривен.

Что можно взять на борт самолета

Все авиакомпании позволяют перевозить одну единицу ручной клади бесплатно, однако на разных условиях. Зато Wizz Air позволяет бесплатно перевезти ручную кладь, которая размещается под сиденьем

Максимальный размер чемодана не должен превышать 40x30x20 сантиметров. С тарифами и ценами относительно дополнительного багажа вы можете ознакомиться на сайте компании WizzAir.

Что еще можно взять бесплатно в салон:

пальто или одеяло;

мобильный телефон;

материалы для чтения в течение рейса;

для детей до двух лет: еду на время полета и складную детскую коляску или маленькую колыбель;

пару костылей для пассажиров с инвалидностью.



Куда летает Wizz Air из Киева / инфографика 24 канала



Куда летает Wizz Air из Львова / инфографика 24 канал



Куда летает Wizz Air из Харькова и Одессы / инфографика 24 канала

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Что известно о Wizz Air?

Самый большой лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает около 600 маршрутов и соединяет 142 направлений в 44 странах мира.