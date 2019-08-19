Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни

Компанія Wizz Air вийшла на ринок України у 2008-му році. Наразі угорський лоукостер здійснює рейси з чотирьох українських міст – Києва, Львова, Харкова та Одеси у 13 країн. Нові рейси постійно додаються до списку.

З 20 жовтня 2019-го року компанія Wizz Air збільшить частоту рейсів з аеропорту "Львів". Тепер Угорський лоукостер ще більше літатиме до Словаччини, Польщі та Німеччини. Також авіакомпанія збирається запустити шість нових рейсів з Одеси та один зі Львова.

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Нові напрямки Wizz Air

З 28 жовтня зі Львова можна буде вирушити на Кіпр. А вже у листопаді завдяки Wizz Air з Одеси можна буде вилетіти до Будапешта, Берліна, Гданська, Братислави, Вроцлава і Катовіце.

Дешеві квитки

У 2016-му році найпопулярніший тематичний журнал Air Transport World назвав компанію Wizz Air "Бюджетною авіакомпанією року". Економічність лоукостера дозволяє своїм пасажирам значно заощадити на квитках.

Окрім того, завдяки програмі Wizz Discount Club користувачі зможуть не лише отримувати знижки на різноманітні рейси, а й на перевезення багажу. Стандартне членство у клубі з двох осіб становить 29,99 євро.

Найдешевші маршрути з України:

Львів – Вроцлав всього від 289 гривень.

Харків – Краків від 429 гривень.

Київ – Катовіце від 649 гривень.

Київ – Вільнюс від 649 гривень.

Київ – Відень всього від 859 гривень.

Київ – Кельн від 1009 гривень.

Київ – Нюрнберг від 1009 гривень.

Що можна взяти на борт літака

Всі авіакомпанії дозволяють перевозити одну одиницю ручної поклажі безкоштовно, проте на різних умовах. Натомість Wizz Air дає змогу безоплатно перевезти ручну поклажу, яка розміщується під сидінням

Максимальний розмір валізи не повинен перевищувати 40x 30x20 сантиметрів. З тарифами та цінами стосовно додаткового багажу ви можете ознайомитися на сайті компанії WizzAir.

Що ще можна взяти безкоштовно в салон:

пальто або ковдру;

мобільний телефон;

матеріали для читання впродовж рейсу;

для дітей до двох років: їжу на час польоту й складаний дитячий візок або маленьку колиску;

пару милиць для пасажирів з інвалідністю.



Куди літає Wizz Air з Києва / інфографіка 24 канал



Куди літає Wizz Air зі Львова / інфографіка 24 канал



Куди літає Wizz Air з Харкова та Одеси / інфографіка 24 канал

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Що відомо про Wizz Air? Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 600 маршрутів та з'єднує 142 напрямків у 44 країнах світу.