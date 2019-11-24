Дешеві перельоти в Європу взимку: тиждень шалених знижок і "чорна п'ятниця" від Ryanair

Лоукостер з Ірландії Ryanair 24 листопада розпочав великий розпродаж з нагоди Cyber Week. Відсьогодні і до 29 листопада – "чорної п'ятниці" – любителям бюджетних мандрівок авіаперевізник щодня пропонуватиме великі знижки на різні напрямки.

Акція від Ryanair стартувала 24 листопада, до півночі є можливість купити авіаквитки до Польщі та з Польщі зі знижкою до 25%. Інформацію про це можна побачити на офіційному сайті авіакомпанії.

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Тиждень знижок буде триватиме і від лоукостера Lauda – це дочірня компанія Ryanair, яка базується у Відні. 24 листопада багато квитків за ціною від 9,9 євро продаються саме з австрійської столиці.



Низькі ціни від Ryanair на подорожі у грудні та січні / Скріншот офіційного сайту



Акційні ціни від Lauda на грудень – лютий з Відня / Скріншот з офіційного сайту

Важливо: саме ці акційні пропозиції діють до кінця доби, а діють вони на рейси у грудні та січні (частково і в лютому). Інформація про знижки у наступні дні з'являтиметься поступово – слідкуйте за оновленнями.

Купити авіаквитки можна (і треба) на офіційному сайті – Ryanair.com.

Перельоти авіакомпанією Ryanair: важливі нюанси

Після купівлі авіаквитка та дві доби (бажано – тоді кращі шанси отримати місце біля вікна) перед вильотом слід обов'язково виконати онлайн чекін на сайті й видрукувати посадковий талон (в аеропорту ця послуга коштує 55 євро).

З видрукованим посадковим талоном треба підійти до стійки реєстрації в аеропорту (до речі, туди приїжджайте десь за дві години до вильоту). Там виконають процедуру visa check (перевірять ваш паспорт чи візу – тобто, чи маєте ви право летіти).

Важливо: в межах зони Шенгену з червня 2017 року Ryanair не вимагає visa check на внутрішніх рейсах, тобто друкувати посадковий талон не потрібно, достатньо показати його, наприклад, у додатку або й просто скріншот (якщо немає інтернету).

І ще важливий нюанс: в ціну квитка включено лише багаж у ручній поклажі, тобто сумка чи рюкзак розмірами 40 на 20 на 25 сантиметрів.





Нагадаємо, куди літає Ryanair з України / Інфографіка 24 каналу

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