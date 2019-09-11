Авіакомпанія Wizz Air підняла ціни на додаткові послуги: деталі

Угорський лоукостер Wizz Air суттєво підвищив ціни на додаткові послуги. Відтепер пасажири, які хочуть обрати мсіце у салоні, або ж зареєструвати багаж – платитимуть більше.

Також змінилася вартість членства WIZZ Discount Club. Про це повідомили на сайті авіакомпанії.

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► Членство WIZZ Discount Club. Словом, ціни на всі додаткові послуги підвищилися щонайменше на 10 євро. Найбільших змін зазнала ціна популярної програми WIZZ Discount Club – вартість стандартної підписки на одного чи двох зросла на 10 євро, а групової підписки – на 20. Тож тепер за стандартне членство доведеться викласти 39,99 євро, а за сімейне – 79,99 євро.



Найбільших змін зазнала ціна популярної програми WIZZ Discount Club

Що таке WIZZ Discount Club?Під час купівлі квитків мандрівники можуть придбати підписку на програму WIZZ Discount Club. Вона забезпечує доступ до вигідних знижок на квитки та інші послуги Wizz Air. Та дозволяє заощадити на польотах мінімум 10 євро з людини в один бік.

► Зареєстрований багаж та Wizz Priority. Також зросла максимальна ціна на реєстрований багаж вагою 10, 20 та 32 кілограмів та пріоритетну посадку (Wizz Priority). З квітня, малий реєстрований багаж до 10 кілограмів коштував від 9 до 36 євро, а тепер ціна становить 9 і аж до 57 євро.



Авіакомпанія Wizz Air підняла ціни на додаткові послуги

Незначного підвищення зазнала і послуга пріоритетної посадки. Мінімальна ціна на послугу Wizz Priority залишилась без змін – 5 євро, а максимальна ціна зросла з 30 до 32 євро.

До слова, нещодавно угорський лоукостер відкрив рейси з Львова та Харкова до Будапешта. Перший рейс відбудеться 1 червня 2020 року, однак квитки можна купити вже зараз.

Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.