Столкновение произошло вблизи Порт-Саида в Египте в 23:46 по местному времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Шестой флот ВМС США.

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Продолжается расследование причин столкновения судов

Столкновение авианосца и торгового судна не повлекло серьезных последствий. Сообщений о затоплении не было, о травмированных людях – также.

Силовые установки не пострадали и "находятся в безопасном и стабильном состоянии".

USS Harry Truman обеспечивает широкий спектр гибких возможностей миссии, включая операции безопасности на море, проектирование экспедиционной мощности, передовое морское присутствие, реагирование на кризисные ситуации, контроль на море, сдерживание, борьбу с терроризмом, информационные операции и сотрудничество в сфере безопасности,

- говорится в сообщении ВМС США.

В военно-морских силах США заявили, что обстоятельства инцидента сейчас расследуются. Что привело к столкновению неизвестно.